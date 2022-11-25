Работать в сервисе такси может каждый. Как в Минске находят недобросовестных водителей?

Новости Беларуси. В последние годы количество автомобилей с шашечками и желтой полосой на бортах увеличилось в разы. Сперва кажется, что для пассажиров это однозначный плюс. Но на практике ситуация несколько иная. Только за 2021 год у водителей популярных сервисов такси было выявлено более 9 тысяч нарушений, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Даже со старенькой легковушкой можно принять заказ через агрегатор. При создании аккаунта вы присылаете фото своих прав и автомобиля. Марка и модель вводятся вручную. Ничто не мешает запечатлеть на фото любую машину во дворе, а к клиенту приехать на старых «Жигулях». Настоящее ли удостоверение – тоже никто проверять не будет. Хоть в Photoshop нарисуй или возьми у соседа. Естественно, высокого профессионализма от водителя такие сервисы тоже не требуют.

Андрей Шуканов, начальник ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска:

Сегодня в большей массе это студенты, это люди, которые не имеют постоянного дохода. Вот водитель, видите, остановился, у него мятая крышка багажника. Автомобиль после ДТП. Как он управляет и как он может перевозить пассажиров? Раньше, чтобы стать водителем такси и работать, должен быть стаж не менее трех лет у водителя.

Александр Коваленко, начальник отдела контроля автомобильного транспорта филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области:

Сложилась ситуация, что люди думают, что это как некая подработка, есть основное место работы, либо нет работы – сел и поехал, вожу людей и никаких требований ко мне не предъявляется. Забывают об ответственности, которая на них лежит. И если происходит какая-то ситуация, ДТП или телесные повреждения у пассажира, пешехода, очень часто случаются ДТП с участием пешеходов, тогда возникают вопросы, в частности, к самим водителям, так как они должным образом не оформлены, не устроены. Соответственно, должны понимать, что они перевозят пассажиров, отвечают за их жизнь и должны соблюдать рамки действующего законодательства. Чтобы узнать, как сегодня обстоят дела на рынке таксомоторных услуг, отправляемся в рейд с экипажем ГАИ и транспортной инспекцией. На ловца, как говорится, и зверь бежит. По столичной улице Матусевича движется автомобиль без какой-либо оклейки и плафона на крыше, но мы уверены – это такси: у водителя включено соответствующее приложение, пассажир находится на заднем сиденье. Останавливаем. Нарушений оказалось немало. Отсутствие оклейки и страховки, а еще человек за рулем был крайне удивлен, что автомобиль такси обязан проходить техосмотр раз в полгода. Тот факт, что это частный извоз, неоспорим. Это подтверждает и пассажир.

– Скажите, а вы в такси ехали или нет.

– В такси.

– А какую службу вызывали?

– «Яндекс».

– А вас не смутило, что он без оклейки?

– Половина машин в городе так ездит. К сожалению, такси на дорогах Минска и не только безо всяких опознавательных знаков – ливреи, плафона и шашечек – явление распространенное. Еще одно часто встречающееся нарушение в сфере перевозок – прием наличных без использования кассового оборудования. Садясь в такси, клиент должен понимать – ему предоставляется услуга, а значит этому должно существовать документальное подтверждение.

Сергей Добровольский, начальник отдела оперативных мероприятий № 1 инспекции МНС по Минску:

В случае, если автомобиль такси оказывает перевозки за наличный расчет, ему необходимо кассовое оборудование, совмещенное с таксометром, а также платежный терминал. В случае, если автомобили такси осуществляют перевозки только за безналичный расчет, то в данном случае им не нужен ни таксометр, ни платежный терминал. В случае, если автомобиль такси принимает наличные денежные средства без использования кассового оборудования, за это предусмотрена административная ответственность: штраф до 30 базовых величин на физическое лицо, до 50 – на ИП и до 100 – на юридическое лицо. В случае, если автомобиль такси не оборудован кассовым оборудованием, совмещенным с таксометром, за это грозит административная ответственность в виде штрафа до 50 величин на физлицо, до 100 базовых величин на ИП, до 200 базовых на юридическое лицо. Но, к сожалению, на этом правонарушения с участием автомобилей такси не заканчиваются. Все чаще машины с шашечками фигурируют в сводках ГАИ как участники и виновники аварий. Причем в ДТП страдают не только сами водители, но и их пассажиры.

Андрей Шуканов, начальник ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска:

Не каждый водитель такси содержит свое транспортное средство в надлежащем состоянии. Несвоевременно меняют резину, что увеличивает количество аварий. Это водители, которые приезжие, которые подрабатывают. Минск плохо знают, начинают ехать по навигатору. Естественно, что при управлении по навигатору иногда путают перекрестки, начинают маневрировать на этих перекрестках, чем создают аварийную ситуацию. Также перевозят пассажиров, которые не пристегнуты ремнями безопасности, и сами пассажиры игнорируют это правило дорожного движения.