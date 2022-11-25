«Сохранить потенциал каждого человека». В Минске наградили лучших сотрудников 38-й поликлиники

Новости Беларуси. Минская 38-я городская поликлиника отмечает вековой юбилей. В честь знаменательной даты прошла торжественная церемония награждения лучших сотрудников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На сцену Дворца железнодорожников поднялись свыше 70-ти специалистов. Сегодня поликлиника – это многопрофильное медучреждение, где оказывают плановую помощь населению Октябрьского района, а также работникам железной дороги и метрополитена. Рассчитана поликлиника более чем на 700 посещений в смену.

Виктория Лукьянец, главный врач 38-й городской поликлиники:

В нашем учреждении сформировано отделение по обеспечению безопасности движения, продолжает работу врачебная экспертная комиссия на определение профессиональной пригодности, и работает Республиканский центр по обеспечению безопасности движения.

Лидия Ковалева, заведующая здравпунктом локомотивного депо «Минск» УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»:

В основном обслуживаем машинистов и помощников машинистов, которые идут в рейс, даем им допуск к работе. Кроме этого, оказываем доврачебную помощь, ведем профилактическую работу.