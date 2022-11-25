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«Сохранить потенциал каждого человека». В Минске наградили лучших сотрудников 38-й поликлиники

25 ноября 2022 15:46
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Новости Беларуси. Минская 38-я городская поликлиника отмечает вековой юбилей. В честь знаменательной даты прошла торжественная церемония награждения лучших сотрудников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Сохранить потенциал каждого человека». В Минске наградили лучших сотрудников 38-й поликлиники-1

На сцену Дворца железнодорожников поднялись свыше 70-ти специалистов. Сегодня поликлиника – это многопрофильное медучреждение, где оказывают плановую помощь населению Октябрьского района, а также работникам железной дороги и метрополитена. Рассчитана поликлиника более чем на 700 посещений в смену.

«Сохранить потенциал каждого человека». В Минске наградили лучших сотрудников 38-й поликлиники-3

Виктория Лукьянец, главный врач 38-й городской поликлиники:
В нашем учреждении сформировано отделение по обеспечению безопасности движения, продолжает работу врачебная экспертная комиссия на определение профессиональной пригодности, и работает Республиканский центр по обеспечению безопасности движения.

«Сохранить потенциал каждого человека». В Минске наградили лучших сотрудников 38-й поликлиники-5

Лидия Ковалева, заведующая здравпунктом локомотивного депо «Минск» УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»:
В основном обслуживаем машинистов и помощников машинистов, которые идут в рейс, даем им допуск к работе. Кроме этого, оказываем доврачебную помощь, ведем профилактическую работу.

«Сохранить потенциал каждого человека». В Минске наградили лучших сотрудников 38-й поликлиники-7

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Работа выстроена таким образом, чтобы максимально сохранить трудовой потенциал каждого человека. Не одно поколение врачей, не одно поколение пациентов прошло через руки и стены этой поликлиники, что оно и сегодня продолжается в молодых специалистах.

Всего в поликлинике трудится более 300 специалистов. В 2022 году коллектив пополнился молодыми кадрами.

# Поликлиники в Минске # Елена Богдан # Новости Минска и Минской области

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