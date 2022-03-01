Лукашенко: «Есть необходимость чётко разложить события в Украине с учётом их предпосылок»

Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета безопасности и руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна делает все, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти компромисс и остановить кровопролитие в Украине. Президент также откровенно рассказал о том, что раньше не предавалось огласке, и о том, из чего пытаются тиражировать фейки. Это и предыстория конфликта, и причины давления, с которыми наша страна борется до сих пор. Главное – белорусские военные не участвуют в спецоперации и не будут.

Ситуация в Украине сегодня не у всех вызывает боль за братский народ и судьбу когда-то цветущей страны. К сожалению, конфликт используется как повод для спекуляций. В своих интересах его крутят (иначе не скажешь) и политики, и отдельные медиа, и те, кто сами того не понимая, попались на крючок военной истерии. Очевидно, что у каждого вброса в интернете есть конкретные цели, их нужно видеть и понимать. Для подробного анализа ситуации Президент даже скорректировал планы на этот рабочий день.