«Ему хуже стало, и мы пошли». Украинская беженка рассказала, как ей помогли белорусские пограничники

Украина продолжает страдать, в первую очередь от действий вооруженных соотечественников. Министр обороны России в очередной раз заявил, что российская армия не оккупирует украинскую территорию. Вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР военные работают на защиту мирного населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот сам Зеленский объявил безвизовый режим для тех, кто хочет крови.

Жители ДНР и ЛНР продолжают эвакуироваться. Правда, встретить пострадавших готовы не все. Принять украинских беженцев отказались в Великобритании. Тем временем в Россию прибыли более 132 тысяч человек. Пропускные пункты для украинцев открыты и в Беларуси. Ежедневно в нашу страну въезжают около сотни беженцев из Украины.