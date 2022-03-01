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«Ему хуже стало, и мы пошли». Украинская беженка рассказала, как ей помогли белорусские пограничники

01 марта 2022 18:33
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Украина продолжает страдать, в первую очередь от действий вооруженных соотечественников. Министр обороны России в очередной раз заявил, что российская армия не оккупирует украинскую территорию. Вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР военные работают на защиту мирного населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот сам Зеленский объявил безвизовый режим для тех, кто хочет крови.

Жители ДНР и ЛНР продолжают эвакуироваться. Правда, встретить пострадавших готовы не все. Принять украинских беженцев отказались в Великобритании. Тем временем в Россию прибыли более 132 тысяч человек. Пропускные пункты для украинцев открыты и в Беларуси. Ежедневно в нашу страну въезжают около сотни беженцев из Украины.

«Ему хуже стало, и мы пошли». Украинская беженка рассказала, как ей помогли белорусские пограничники-1

Накануне вечером в пункт пропуска «Поддобрянка» с украинской стороны приехала семья с 7-летним ребенком. Родители мальчика обратились к белорусским пограничникам с просьбой доставить сына в больницу. В течение пяти дней у ребенка держалась высокая температура, была слабость в ногах, и состояние только ухудшалось. Ехать до ближайших местных больниц им показалось проблематично и небезопасно. Поэтому семья решила искать помощь в Беларуси.

«Ему хуже стало, и мы пошли». Украинская беженка рассказала, как ей помогли белорусские пограничники-4

Екатерина, мама:
Ему хуже стало, и мы пошли и спросили разрешения у пограничников, пропустят они нас или нет. Нас пропустили, а потом приехала скорая. Мы подождали, приехала скорая и нас забрала. Врачи хорошие, и люди все хорошо отнеслись.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Владимир Зеленский # Сергей Шойгу # Сергей Шуманский # Фотофакт

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