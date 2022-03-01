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Лукашенко: «Если кто-то ошалел и бегает за курсом рубля – это их право, мы же выбрали такую экономику»

01 марта 2022 19:02
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Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета безопасности и руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Если кто-то ошалел и бегает за курсом рубля – это их право, мы же выбрали такую экономику»-1

Что касается последствий происходящего вокруг нас, прежде всего экономических, с ними Александр Лукашенко поручил работать тем, кто компетентно за это отвечает.

Лукашенко: «Если кто-то ошалел и бегает за курсом рубля – это их право, мы же выбрали такую экономику»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы хотим сохранить страну в этот острый период, мы должны заниматься каждый своим делом. Ничего больше от вас не надо. Я занимаюсь своим делом, вы это видите каждый день, правительству и Национальному банку поручено только одно: одним – экономика, вторым – финансы. Все должно быть в это время, Павел Владимирович [Каллаур – прим. ред.], сконцентрировано в правительстве, поэтому вместе с правительством принимайте все решения. Сегодня не до того, что мы независимое правительство, Национальный банк независимый, Президент пусть принимает решения. Собирайтесь и принимайте все экономические решения – выверенные, разумные, на перспективу. Если видите обострение ситуации в экономике, финансах, как вы это сделали, принимайте решения. Золотовалютных резервов у нас достаточно. Если кто-то ошалел и бегает за курсом рубля – это их право, мы же выбрали такую экономику. Вы посмотрите, какие решения приняла Российская Федерация. Там уже на иностранных счетах компании не оставят деньги. И нам давно надо было это сделать, Роман Александрович [Головченко – прим. ред.], еще, наверное, до вас. Работает компания, заработала здесь деньги – никто не должен выводить, никакие дивиденды, ничего не должен выводить, никакую прибыль. Здесь они должны быть сконцентрированы. Эти деньги заработаны нашими людьми, поэтому принимайте нормальные решения. Прекратите играться в эту вакханалию рыночную. В противном случае ответите по законам военного времени, уважаемые друзья.

Вы видели результат референдума. Это же не шутка – выше, чем президентские выборы. О чем это говорит? Даже те, кто не хотели менять ситуацию в стране, нас поддержали. Люди чувствуют лучше, чем мы с вами, что происходит. И это нам сигнал, это прежде всего мне сигнал – действуй.

Лукашенко: «Если кто-то ошалел и бегает за курсом рубля – это их право, мы же выбрали такую экономику»-7

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Роман Головченко # Фотофакт

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