Александр Лукашенко: «Официальный Киев поддержал, а где-то побежал впереди Запада в антибелорусской риторике»
Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета безопасности и руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна делает все, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти компромисс и остановить кровопролитие в Украине.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Много ли европейских стран стали на путь к спокойствию и равновесию в регионе? Не нужно далеко ходить за примерами – национализм и экстремизм в Украине никуда не делись. Нетерпимость и уничтожение русской культуры подпитывались оружием, которое беспрерывно поставлялись в Украину союзниками. Все призывы России и Беларуси снизить военный градус отправлялись в бан. А в 2020-м коллективный Запад сбросил маски и принялся раскачивать нашу страну. В попытке белорусского госпереворота украинский след уже не предположение, а факт.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Попытку госпереворота у нас сделали по украинскому сценарию с активным подключением украинских националистов и центров кибервойны, расположенных в Украине. В Волынской области, рядом с нашими границами, с ведома украинских компетентных властей создавались базы и тренировочные лагеря в целях подготовки добровольцев для участия в белорусских событиях. Это, кстати, в суде публично подтвердил находящийся под стражей командир батальона «Донбасс». Имеется также неоспоримое доказательство о причастности спецслужб Украины к деятельности банды Автуховича по приобретению боеприпасов в Украине и перемещению их в Беларусь.
Вдумайтесь, на территории Украины действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и поддержкой беглых из Беларуси.
Только в 2020-2021 годах нашими пограничниками и службами Украины выявлены четыре схрона с оружием и боеприпасами на белорусско-украинском пограничье. Заметьте, не только нашими пограничниками, но и украинскими. Ручные противотанковые гранаты, взрывные устройства, взрывчатка в огромном количестве, патроны. В целом на нашей территории за последние три года пресечена деятельность 12 агентов и кадровых сотрудников украинских спецслужб. Мы тогда предполагали, но теперь уже очевидно: перед тем, как разобраться с Россией, необходимо было разрушить так называемый белорусский балкон. Когда в августе 2020 года блицкриг в Беларуси провалился, нас начали душить экономически. И та Украина, которую любит каждый белорус, оказалась чуть ли не в фарватере антибелорусской риторики. Официальный Киев поддержал, а где-то побежал впереди Запада в антибелорусской риторике и присоединился к санкциям Евросоюза в отношении Беларуси. Вы это помните, совсем недавно было. Небо Украины закрылось для нашей авиации.