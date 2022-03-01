Александр Лукашенко: «Официальный Киев поддержал, а где-то побежал впереди Запада в антибелорусской риторике»

Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета безопасности и руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна делает все, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти компромисс и остановить кровопролитие в Украине. Ксения Худолей, политический обозреватель:

Много ли европейских стран стали на путь к спокойствию и равновесию в регионе? Не нужно далеко ходить за примерами – национализм и экстремизм в Украине никуда не делись. Нетерпимость и уничтожение русской культуры подпитывались оружием, которое беспрерывно поставлялись в Украину союзниками. Все призывы России и Беларуси снизить военный градус отправлялись в бан. А в 2020-м коллективный Запад сбросил маски и принялся раскачивать нашу страну. В попытке белорусского госпереворота украинский след уже не предположение, а факт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Попытку госпереворота у нас сделали по украинскому сценарию с активным подключением украинских националистов и центров кибервойны, расположенных в Украине. В Волынской области, рядом с нашими границами, с ведома украинских компетентных властей создавались базы и тренировочные лагеря в целях подготовки добровольцев для участия в белорусских событиях. Это, кстати, в суде публично подтвердил находящийся под стражей командир батальона «Донбасс». Имеется также неоспоримое доказательство о причастности спецслужб Украины к деятельности банды Автуховича по приобретению боеприпасов в Украине и перемещению их в Беларусь. Вдумайтесь, на территории Украины действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и поддержкой беглых из Беларуси.