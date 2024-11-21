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Работникам бюджетных организаций будут доплачивать за выполнение дополнительных обязанностей

21 ноября 2024 16:48
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На прибавку к зарплате могут рассчитывать сотрудники бюджетных организаций. Возможность устанавливать индивидуальные доплаты предусмотрена за выполнение дополнительных трудовых обязанностей. Соответствующие изменения решением главы государства сегодня внесены в Указ «Об оплате труда работников бюджетных организаций», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители таких структур по согласованию с профсоюзом смогут утверждать штатную численность работников в меньшем количестве, чем определено типовыми штатными расписаниями и нормативами численности, и распределять функции в коллективе по оптимизированным должностям. Важный момент – наделение дополнительными обязанностями должно быть согласовано с сотрудником.

# Зарплаты в Беларуси # Государственная политика # Александр Лукашенко

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