Работникам бюджетных организаций будут доплачивать за выполнение дополнительных обязанностей

На прибавку к зарплате могут рассчитывать сотрудники бюджетных организаций. Возможность устанавливать индивидуальные доплаты предусмотрена за выполнение дополнительных трудовых обязанностей. Соответствующие изменения решением главы государства сегодня внесены в Указ «Об оплате труда работников бюджетных организаций», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители таких структур по согласованию с профсоюзом смогут утверждать штатную численность работников в меньшем количестве, чем определено типовыми штатными расписаниями и нормативами численности, и распределять функции в коллективе по оптимизированным должностям. Важный момент – наделение дополнительными обязанностями должно быть согласовано с сотрудником.