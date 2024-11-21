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За выдвижение Лукашенко собрали более 1,5 млн подписей

21 ноября 2024 10:36
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Более 1,5 миллиона подписей собрала инициативная группа в поддержку действующего главы государства как кандидата на президентских выборах в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За выдвижение Лукашенко собрали более 1,5 млн подписей-2

Ранее Александр Лукашенко предлагал остановить процесс сбора ввиду того, что необходимый порог в 100 тысяч уже пройден. 21 ноября этот вопрос обсудили во Дворце Независимости на встрече с руководителем и координаторами инициативной группы от Федерации профсоюзов. 

Решили продолжать, так как закон предусматривает окончание сбора подписей только 6 декабря. А законность – главное условие Президента. Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто подключился к инициативе, отметив активную работу на пикетах и в общении с трудовыми коллективами.

За выдвижение Лукашенко собрали более 1,5 млн подписей-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я сам когда-то этим занимался в первые свои выборы. Потому что надо было и самому ходить к людям. Я не просто там контролировал что-то. Я брал подписные листы, ходил к людям, в пикетах стоял, чтобы люди увидели вживую молодого человека, который рискнул бросить вызов мощной машине и выдвинуть свою кандидатуру кандидатом в Президенты.

# Александр Лукашенко # Выборы в Беларуси

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