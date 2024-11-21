За выдвижение Лукашенко собрали более 1,5 млн подписей

Более 1,5 миллиона подписей собрала инициативная группа в поддержку действующего главы государства как кандидата на президентских выборах в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Александр Лукашенко предлагал остановить процесс сбора ввиду того, что необходимый порог в 100 тысяч уже пройден. 21 ноября этот вопрос обсудили во Дворце Независимости на встрече с руководителем и координаторами инициативной группы от Федерации профсоюзов.

Решили продолжать, так как закон предусматривает окончание сбора подписей только 6 декабря. А законность – главное условие Президента. Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто подключился к инициативе, отметив активную работу на пикетах и в общении с трудовыми коллективами.