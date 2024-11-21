Лукашенко попросил «не напрягать» членов инициативной группы по сбору подписей

Более 1,5 миллиона подписей собрала инициативная группа в поддержку действующего главы государства как кандидата на президентских выборах в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжая тему работы с людьми, Александр Лукашенко отметил, что никакого давления и принуждения быть не должно, все в рамках закона. Тем более, что уже сейчас оппозиция из-за рубежа активизировалась в создании фейков.