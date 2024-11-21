Могилёв стал центром проведения командно-штабных учений МВД

К вопросам обеспечения безопасности. Выработаны четкие механизмы реагирования на разные сценарии, начиная с групповых нарушений общественного порядка и заканчивая захватом зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К вопросам обеспечения безопасности. Выработаны четкие механизмы реагирования на разные сценарии, начиная с групповых нарушений общественного порядка и заканчивая захватом зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
21 ноября центром проведения командно-штабных учений МВД стал Могилев. Правоохранители показали, что любые проявления экстремизма и терроризма, нарушения общественного спокойствия будут пресекаться на корню. Для этого есть профессионалы своего дела, специальные средства, вооружение и техника. Особенно важно быть готовыми к обеспечению правопорядка в период электоральной кампании. Выводы из событий 2020-го сделаны давно.
Иван Кубраков, Министр внутренних дел Беларуси:
Если вдруг будут подвержены опасности члены избирательных комиссий, граждане на улицах, мы должны быть готовы применить все спецсредства, вооружения, технику и так далее. Прекрасно понимаем, с учетом информации, которая у нас есть, такое невозможно. Но тем не менее мы должны работать на опережение и смотреть на несколько шагов вперед.
Отработка практических действий по пресечению групповых нарушений общественного порядка проводится в различных населенных пунктах страны. Содействие сотрудникам милиции оказывают представители местных властей.