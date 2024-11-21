Могилёв стал центром проведения командно-штабных учений МВД

21 ноября центром проведения командно-штабных учений МВД стал Могилев. Правоохранители показали, что любые проявления экстремизма и терроризма, нарушения общественного спокойствия будут пресекаться на корню. Для этого есть профессионалы своего дела, специальные средства, вооружение и техника. Особенно важно быть готовыми к обеспечению правопорядка в период электоральной кампании. Выводы из событий 2020-го сделаны давно.

Иван Кубраков, Министр внутренних дел Беларуси:

Если вдруг будут подвержены опасности члены избирательных комиссий, граждане на улицах, мы должны быть готовы применить все спецсредства, вооружения, технику и так далее. Прекрасно понимаем, с учетом информации, которая у нас есть, такое невозможно. Но тем не менее мы должны работать на опережение и смотреть на несколько шагов вперед.