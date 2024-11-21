19 граждан Беларуси эвакуированы из Ливана самолётом МЧС России

Обеспечение безопасности граждан – одна из ключевых задач для любого государства. 21 ноября российским спецбортом МЧС из Ливана эвакуировали 19 граждан Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они решили покинуть страну из-за сложной военно-политической обстановки в регионе. В связи с разгоревшимся там конфликтом возникла реальная угроза их жизни.

Работа белорусских дипломатов была организована совместно с российскими партнерами. Эвакуация стала возможной благодаря усилиям Министерства иностранных дел России и диппредставительству Москвы в Ливане. В стране, где обстановка по-прежнему напряженная, все еще остаются наши соотечественники.

Напомним, 23 сентября Израиль начал операцию против формирований «Хезболлы», в ходе которой наносит массированные авиаудары по различным объектам в Бейруте и не только. За последние сутки ВВС атаковали более 100 целей в Ливане. По данным ЦАХАЛ, удары пришлись по пусковым установкам, складам оружия и командным пунктам. Но, судя по всему, атакам подверглась не только военная инфраструктура. По данным Минздрава Ливана, в стране за последние 24 часа погибли 28 человек, еще 107 получили ранения.