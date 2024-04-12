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Лукашенко и Путин встретились с космонавтами в Кремле

12 апреля 2024 14:16
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Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились с участниками 21-й экспедиции на МКС Олегом Новицким и Мариной Василевской. Символично, что мероприятие проходит в День космонавтики. Буквально неделю назад экипаж вернулся с орбиты. Для нашей страны это большой шаг в освоении космоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко и Путин встретились с космонавтами в Кремле-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Владимирович, я вам очень благодарен за этот полет. Это не просто дань уважения, что мы здесь. Если бы тогда вы не дали отмашку и не согласились, не было бы этого полета. Мы долго обсуждали этот вопрос. Помню, шутя я ему: Владимир Владимирович, денег нет. Он мне: да найдем мы деньги, чтобы этот полет состоялся. Спасибо за Марину и спасибо, что командиром этого полета был Олег. Это и есть наше единство: родился в Беларуси, служил в Советском Союзе (летчик, испытатель), стал космонавтом в России, четвертый полет. И первый космонавт Беларуси. Знаю, что им-то нелегко сейчас, еще совсем немного прошло времени, не прошли реабилитацию. Это тоже своеобразная реабилитация.

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Лукашенко и Путин встретились с космонавтами в Кремле-4

Поэтому я также хочу присоединиться к вашим словам и поздравить в вашем лице всех космонавтов. Вас поздравляю с возвращением на Землю. Дались вы нам, особенно мне, очень нелегко. Когда не стартанула сразу ракета, у меня тут: все, беда. Нет, молодцы, электроника. Все у нас нормально здесь, все сработало. Через сутки, как Юра Борисов сказал, вы стартанули, вовремя вернулись, провели эксперименты нужные. Я очень надеюсь. От Владимира Владимировича еще надо вытянуть обещания, тогда оно все пойдет. Поэтому он пообещал, я думаю, мы еще не единожды увидим совместные полеты россиян и белорусов.

Лукашенко и Путин встретились с космонавтами в Кремле-7

До начала встречи с космонавтами Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались тет-а-тет. Подробности расскажем в 19:30. Не пропустите большой репортаж нашей съемочной группы.

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# Белорусские космонавты # общество

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