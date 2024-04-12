Лукашенко и Путин встретились с космонавтами в Кремле

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились с участниками 21-й экспедиции на МКС Олегом Новицким и Мариной Василевской. Символично, что мероприятие проходит в День космонавтики. Буквально неделю назад экипаж вернулся с орбиты. Для нашей страны это большой шаг в освоении космоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Владимир Владимирович, я вам очень благодарен за этот полет. Это не просто дань уважения, что мы здесь. Если бы тогда вы не дали отмашку и не согласились, не было бы этого полета. Мы долго обсуждали этот вопрос. Помню, шутя я ему: Владимир Владимирович, денег нет. Он мне: да найдем мы деньги, чтобы этот полет состоялся. Спасибо за Марину и спасибо, что командиром этого полета был Олег. Это и есть наше единство: родился в Беларуси, служил в Советском Союзе (летчик, испытатель), стал космонавтом в России, четвертый полет. И первый космонавт Беларуси. Знаю, что им-то нелегко сейчас, еще совсем немного прошло времени, не прошли реабилитацию. Это тоже своеобразная реабилитация.