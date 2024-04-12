Лукашенко: сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров
Те, кто кричат, что Беларусь надо втянуть в боевые действия, помогают НАТО. Об этом 12 апреля заявил Александр Лукашенко. Перед встречей со своим российским коллегой в Кремле Президент ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Украинский конфликт – одна из самых острых и волнующих тем. Спросили у белорусского лидера, возможны ли мирные переговоры? Впрочем, Александр Лукашенко уже не единожды давал ответ на этот вопрос. Позиция неизменна: есть все, чтобы сесть за стол и наконец договориться. Вопрос по-прежнему в другом: насколько готова Украина к конструктивному диалогу?! И вполне логично думать, что, если не поступит никакой реакции, мир Украине и ее кураторам не нужен.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне кажется, что сегодня момент, это прежде всего для украинцев и для Запада, сесть за стол переговоров и окончательно договориться. Принцип один, Путин в этом плане молодец (он не отступает от своих прежних заявлений): документы есть, они парафированы и российской, и украинской стороной. Давайте вернемся к этим документам и от этого будем плясать. Или остановимся на тех принципах, которые заложены в документах. Что неправильно? Правильно. Поэтому очень хороший момент для Украины и кураторов украинских принять решение. Его надо принимать.
Мы очень внимательно наблюдаем, что происходит внутри Украины. Главное, это внутри. В начале СВО Володю Зеленского поддерживали почти 98 %. Сегодня разнятся цифры. Кто-то говорит 34 %, а последние данные у россиян – около 14 %. Самый высокий рейтинг у Залужного – 35 %. Все равно немного. Видите, какое падение, если говорить о Президенте. И еще один момент, который не надо забывать. У Володи Зеленского 21 или 22 мая заканчивается срок полномочий. Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: ребята, а с кем подписывать договор? Полномочия у Президента Украины истекли. Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор, завтра вы придете к власти, станете Президентом, вам это не понравится. А они умеют это делать, как по Минским соглашениям. Помните. Они это все отбросят и скажут: да это нелегитимный Президент подписывал, я вообще этого не знаю! Новый Президент скажет. Поэтому, как говорил первый Президент России, загогулинка какая-то есть.