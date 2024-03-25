Лукашенко – губернатору Омска: годовой объём где-то 110 млн долларов, мы его должны подтянуть

Как белорусский лен, наши санатории и общая история помогают наводить мосты между Минском и Омском? Сегодня, 25 марта, во Дворце Независимости состоялась традиционная встреча нашего Президента с губернатором российского региона, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Общение началось с политики и трагических событий, произошедших в Подмосковье. Но в целом переговоры были посвящены будущему: поиск новых точек роста и конкретные договоренности. Белорусская столица настолько приглянулась губернатору Омской области, что он активно занялся поиском авиакомпании, которая сократит расстояние между нашими городами.

Сегодняшний день – это про будущее. По итогам пятилетки самый позитивный год для совместного товарооборота – 2022-й. Самые высокие цифры положительного сальдо для нас были в 2023 году. Инициатива Президента не нова, но именно она является резервом для роста экономического сотрудничества, а в итоге благосостояния наших людей.