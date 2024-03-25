Лукашенко – губернатору Омской области: «Нашим ученым есть над чем работать»

Так, традиционной сферой для сотрудничества является сельское хозяйство. Омская область входит в число регионов-передовиков по производству продукции АПК в Сибирском федеральном округе, а также в числе лидеров по выращиванию льна-долгунца. Беларусь в свою очередь способна закрыть потребность российского региона в надежной современной технике для уборки льна и не только.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю о той работе, которую осуществляют Национальная академия наук Беларуси и Омский аграрный научный центр в области изучения, сохранения и использования генетических ресурсов растений. Убежден, нашим ученым есть над чем работать. Главное, чтобы это не были исследования только ради исследований. Экономика должна ежегодно получать эффект от их результатов. Тем более мы из года в год увеличиваем финансирование на эти цели в рамках Союзного государства. Полностью поддерживаю такое сотрудничество и полагаю, что нам по силам расширить спектр проводимых сортоиспытаний различных культур.