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Лукашенко – губернатору Омской области: «Нашим ученым есть над чем работать»

25 марта 2024 10:53
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Вопросы безопасности, торгово-экономического сотрудничества и импортозамещения 25 марта обсуждают во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с губернатором Омской области.

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Лукашенко – губернатору Омской области: «Нашим ученым есть над чем работать»-1

Говоря о сотрудничестве с Омской областью, Александр Лукашенко подчеркнул широкое поле для взаимодействия. Годовой объем торговли за 2023-й – 110 миллионов долларов. Показатель небольшой, а вот резервов, напротив, хватает.

Лукашенко – губернатору Омской области: «Нашим ученым есть над чем работать»-4

Так, традиционной сферой для сотрудничества является сельское хозяйство. Омская область входит в число регионов-передовиков по производству продукции АПК в Сибирском федеральном округе, а также в числе лидеров по выращиванию льна-долгунца. Беларусь в свою очередь способна закрыть потребность российского региона в надежной современной технике для уборки льна и не только.

Лукашенко – губернатору Омской области: «Нашим ученым есть над чем работать»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю о той работе, которую осуществляют Национальная академия наук Беларуси и Омский аграрный научный центр в области изучения, сохранения и использования генетических ресурсов растений. Убежден, нашим ученым есть над чем работать. Главное, чтобы это не были исследования только ради исследований. Экономика должна ежегодно получать эффект от их результатов. Тем более мы из года в год увеличиваем финансирование на эти цели в рамках Союзного государства. Полностью поддерживаю такое сотрудничество и полагаю, что нам по силам расширить спектр проводимых сортоиспытаний различных культур.

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко

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