Экипаж «Союз МС-25» приступил к процедуре стыковки с МКС

На МКС с нетерпением ждут участников 21-й экспедиции. Захватывающими видами с борта поделился космонавт Александр Гребенкин, который находится на станции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипаж, в состав которого вошла первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская, уже приступил к процедуре стыковки. Она пройдет в несколько этапов. А уже в 18:10 должно произойти касание, после чего «Союз МС-25» пристыкуется к модулю «Причал» российского сегмента МКС. Еще два-три часа займет переход участников космического полета на станцию. Старт ракеты-носителя с космодрома Байконур состоялся в субботу, 23 марта.