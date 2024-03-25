Прямой эфир

Экипаж «Союз МС-25» приступил к процедуре стыковки с МКС

25 марта 2024 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На МКС с нетерпением ждут участников 21-й экспедиции. Захватывающими видами с борта поделился космонавт Александр Гребенкин, который находится на станции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипаж «Союз МС-25» приступил к процедуре стыковки с МКС-1

Экипаж, в состав которого вошла первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская, уже приступил к процедуре стыковки. Она пройдет в несколько этапов. А уже в 18:10 должно произойти касание, после чего «Союз МС-25» пристыкуется к модулю «Причал» российского сегмента МКС. Еще два-три часа займет переход участников космического полета на станцию. Старт ракеты-носителя с космодрома Байконур состоялся в субботу, 23 марта.

# Космос # общество # Марина Василевская

Другие новости рубрики

Все новости
Все области Беларуси приступили к севу яровых зерновых и зернобобовых
25 марта 2024 14:19

Все области Беларуси приступили к севу яровых зерновых и зернобобовых

Белорусский Красный Крест организовал праздник для детей из Херсонской области
25 марта 2024 14:13

Белорусский Красный Крест организовал праздник для детей из Херсонской области

Игорь Шатров: сейчас самыми эффективными являются классические политики
25 марта 2024 14:08

Игорь Шатров: сейчас самыми эффективными являются классические политики

«Системный кризис модели американской демократии». Довольны ли в США правлением Байдена?
25 марта 2024 13:59

«Системный кризис модели американской демократии». Довольны ли в США правлением Байдена?

БСЖ выдвинул кандидатов в делегаты ВНС от Витебской области
25 марта 2024 13:52

БСЖ выдвинул кандидатов в делегаты ВНС от Витебской области

Зверское преступление в Подмосковье потрясло и шокировало всю Беларусь – Кочанова
25 марта 2024 13:47

Зверское преступление в Подмосковье потрясло и шокировало всю Беларусь – Кочанова

Сырный пирог с персиками. Рассказываем быстрый рецепт вкусного десерта
25 марта 2024 12:46

Сырный пирог с персиками. Рассказываем быстрый рецепт вкусного десерта

Нерестовый запрет на ловлю рыбы в Беларуси. Что это значит и какое наказание грозит нарушителям?
25 марта 2024 12:21

Нерестовый запрет на ловлю рыбы в Беларуси. Что это значит и какое наказание грозит нарушителям?

Боится нового опыта и постоянно в зоне комфорта. Психологи рассказали, кто такой «человек в футляре»
25 марта 2024 12:19

Боится нового опыта и постоянно в зоне комфорта. Психологи рассказали, кто такой «человек в футляре»

Чем отличается лень от прокрастинации? Ответил магистр психологии
25 марта 2024 12:17

Чем отличается лень от прокрастинации? Ответил магистр психологии

Колледж современных технологий открыл набор на новую специальность
25 марта 2024 11:54

Колледж современных технологий открыл набор на новую специальность

Срок действия водительских прав в Беларуси продлён до 20 лет
25 марта 2024 11:28

Срок действия водительских прав в Беларуси продлён до 20 лет