Мультибрендовый центр белорусской техники появится в Омской области

Союзное государство будут качать и не дадут спокойной жизни. Об этом заявил Александр Лукашенко, встречаясь с губернатором Омской области России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам встречи договорились об открытии мультибрендового центра техники в Омской области, где будут представлены белорусские производители, а также о развитии производства технического углерода на предприятии «Омск Карбон Могилев».

Сегодня завершается строительство третьего и четвертого технологических потоков, что увеличит объемы производства до 200 тысяч тонн. В приоритете – наукоемкие производства, а также импортозамещение. Подобных совместных проектов с Омской областью у нас достаточно.

Виталий Хоценко, губернатор Омской области России:

Сегодня углубляемся, смотрим, какие предприятия наши можно было бы локализовать в Беларуси (помимо «Омсктехуглерода», есть еще идеи) и какие белорусские компании могли бы прийти и сделать либо сервисное производство, либо производство техники. Белорусские строители известны очень хорошо в регионах Российской Федерации и в столице очень много строят. Поэтому сегодня попросил Президента поддержать нас. У нас больше проектов, чем строителей, мы точно одни не справимся. И если есть строительные компании, готовые работать на территории нашего региона, мы с удовольствием их приглашаем.

Также на встрече обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества. Между Минском и Омском планируется организовать прямое авиасообщение. Рейс может быть запущен уже к началу следующего года. Прямое авиасообщение поспособствует развитию санаторно-курортного лечения. Сегодня многие жители Омска выбирают здравницы Минской области. В планах привлечь внимание и к санаториям в других регионах страны.