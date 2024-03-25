Все области Беларуси приступили к севу яровых зерновых и зернобобовых

Почти 90 тысяч гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых посеяли белорусские аграрии. К севу этих культур, за исключением кукурузы, гречихи и проса, приступили все области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также активно идет подкормка озимых зерновых и крестоцветных культур, в том числе озимого рапса, охватили уже более 70 % к запланированной площади. Самые высокие темпы посевной традиционно показывает Брестская область. С приходом настоящего весеннего тепла, которое, по прогнозам синоптиков, ожидается на этой неделе, здесь планируют выйти на ежедневную норму в 5 % засеянных площадей. Более 60 % ранних яровых здесь уже посеяли в четырех районах. Среди них Жабинковский.

Артем Яльницкий, главный агроном ОАО «Орепичи»:

В нашем хозяйстве засеяно 385 гектаров, а общий план – 480. На осталось 100 гектаров отсеять ранних яровых зернобобовых. Дальше приступим к севу многолетних трав. Посеяно будет все в оптимальные сроки. Почва влажная, то, что надо для будущих растений.

Роман Петручик, тракторист-машинист ОАО «Орепичи»:

За смену мы высеваем 40-50 гектаров, техника не подводит вовремя обслужена, стоит навигация. Работа в одно удовольствие.