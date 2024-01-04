Лукашенко – главе Витебского райисполкома: вы должны превзойти Оршанский район, для этого есть всё!

Новый министр экономики, посол в Индии и помощник Президента по Витебской области. Сегодня, 4 января, во Дворце Независимости прошел кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства согласовал 11 кандидатов на вакантные должности. Все назначения: от министра до председателя райисполкома – как подчеркнул Александр Лукашенко, важнейшие для системы госуправления. Визит в кабинет Президента для назначенцев зачастую – самый ответственный и финальный этап на пути к новой должности, к которому подготовиться невозможно. Александр Лукашенко лично собеседует кандидатов несмотря на перечень поручившихся за них, понимая всю ответственность, – подпись-то его.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сергей Валерьевич, вы вот как, не оцениваете? Вы ведь знаете лучше, чем кто-либо, почему такое перемещение.

Сергей Егоров, председатель Витебского райисполкома:

Александр Григорьевич, определенный опыт я наработал за 4 года работы в комитете по сельскому хозяйству. До этого я работал председателем райисполкома и вот эта работа мне, наверное, ближе по духу.

– Какого района?

– Толочинского.

– То есть это более живая работа, вы хотите сказать. Все-таки Витебский район – валоопределяющий и в сельском или нет?

– Да! Он на втором месте после Оршанского района. И по площадям, и по производственным показателям также.

– Но это не значит, что он должен быть вторым.

– Александр Григорьевич, ставлю перед собой задачу вывести район на уровень наших передовых районов других областей.

– И в Витебске, и в районе все есть для того, чтобы вывести его на уровень передовых в стране? Ориентир для вас на первом этапе – Оршанский район. Вы должны превзойти его. Для этого есть все!