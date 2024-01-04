Лукашенко – главе Витебского райисполкома: вы должны превзойти Оршанский район, для этого есть всё!
Новый министр экономики, посол в Индии и помощник Президента по Витебской области. Сегодня, 4 января, во Дворце Независимости прошел кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства согласовал 11 кандидатов на вакантные должности. Все назначения: от министра до председателя райисполкома – как подчеркнул Александр Лукашенко, важнейшие для системы госуправления.
Визит в кабинет Президента для назначенцев зачастую – самый ответственный и финальный этап на пути к новой должности, к которому подготовиться невозможно. Александр Лукашенко лично собеседует кандидатов несмотря на перечень поручившихся за них, понимая всю ответственность, – подпись-то его.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сергей Валерьевич, вы вот как, не оцениваете? Вы ведь знаете лучше, чем кто-либо, почему такое перемещение.
Сергей Егоров, председатель Витебского райисполкома:
Александр Григорьевич, определенный опыт я наработал за 4 года работы в комитете по сельскому хозяйству. До этого я работал председателем райисполкома и вот эта работа мне, наверное, ближе по духу.
– Какого района?
– Толочинского.
– То есть это более живая работа, вы хотите сказать. Все-таки Витебский район – валоопределяющий и в сельском или нет?
– Да! Он на втором месте после Оршанского района. И по площадям, и по производственным показателям также.
– Но это не значит, что он должен быть вторым.
– Александр Григорьевич, ставлю перед собой задачу вывести район на уровень наших передовых районов других областей.
– И в Витебске, и в районе все есть для того, чтобы вывести его на уровень передовых в стране? Ориентир для вас на первом этапе – Оршанский район. Вы должны превзойти его. Для этого есть все!
И в госвертикали не бывает неважных позиций. Президент считает важным лично очертить круг задач и министру, и председателю райисполкома. Увидеть тех, без кого выполнение самых грандиозных планов просто невозможно. Сегодня, помимо Витебского райисполкома, новый руководитель появится и у Молодечненского.
Павел Губко, председатель Молодечненского райисполкома:
Инвестиции тоже хотелось бы в Молодечненский район привлекать побольше, потому что те или иные инвестиции, которые приходят на данный момент, их недостаточно. Кадры у нас есть, кадры надежные, способные, которые могут всякие ситуации разруливать.
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