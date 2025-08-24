Главное – влюбиться в профессию! Ольга Политико о сотрудниках-иностранцах на кожевенном заводе
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения.
Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения:
Наши двери открыты всем. У нас работает более 50 иностранных граждан. Это в основном Туркменистан, также у нас из Азербайджана есть, из Украины, сектора Газа, из Узбекистана парень – там очень интересный опыт, долгоиграющий проект.
Мы заключали договор с ташкентским университетом. Это один из немногих вузов на постсоветском пространстве, который до сих пор готовит инженеров, технологов, кожевников для выделки кожи. И парень у нас проходил практику производственную, а теперь он закончил и приехал к нам на работу.
Мы сотрудничаем с университетом имени Косыгина в Москве, у них есть кафедра по выделке кожи. И сейчас на базе нашего технологического университета, потому что это наша кузница кадров, они выпускают технологов-химиков, они у нас проходят практику, мы потом обучаем навыкам. Главное – хорошо знать химию, а еще главнее – влюбиться в выделку кожи. Наши технологи в основном – молодежь.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Принят закон об иностранцах именно как работниках. У вас более 50 из разных стран. Они вам доставляют хлопоты в плане безопасности, нарушения общественного порядка и прочего?
Ольга Политико:
У нас начался прием иностранных граждан с ребят из Туркменистана, которые у нас получили высшее образование. То есть уже люди адаптированы к Беларуси, знают язык, наши обычаи.
Александр Осенко:
Знание языка – это обязательно?
Ольга Политико:
Еcли вы говорите про указ № 212, вопрос знания языка – будет составлен перечень, для каких профессий обязательно. Например, таксисты, официанты – это разумеется. А если это рабочие, я думаю, не будет обязательно.
Мы все инструкции перевели на туркменский язык официально, чтобы тот, кто плоховато знает русский язык, ознакомился и по технологическим картам, и с правилами охраны труда, потому что это крайне важно.
Им у нас нравится, мы создали все условия, они живут в квартирах, потому что по поручению Президента в Гатово построили жилой дом, квартиры выделены работникам предприятий, там заселяем в том числе иностранцев. Мы обеспечиваем их питанием. Оплата труда у них такая же, как и у наших граждан. Никаких различий нет.