Главное – влюбиться в профессию! Ольга Политико о сотрудниках-иностранцах на кожевенном заводе

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения.

Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения:

Наши двери открыты всем. У нас работает более 50 иностранных граждан. Это в основном Туркменистан, также у нас из Азербайджана есть, из Украины, сектора Газа, из Узбекистана парень – там очень интересный опыт, долгоиграющий проект.

Мы заключали договор с ташкентским университетом. Это один из немногих вузов на постсоветском пространстве, который до сих пор готовит инженеров, технологов, кожевников для выделки кожи. И парень у нас проходил практику производственную, а теперь он закончил и приехал к нам на работу.

Мы сотрудничаем с университетом имени Косыгина в Москве, у них есть кафедра по выделке кожи. И сейчас на базе нашего технологического университета, потому что это наша кузница кадров, они выпускают технологов-химиков, они у нас проходят практику, мы потом обучаем навыкам. Главное – хорошо знать химию, а еще главнее – влюбиться в выделку кожи. Наши технологи в основном – молодежь.