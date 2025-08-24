«Мы под единоначалием уже 30 лет!» Осенко и Политико о том, почему белорусам повезло

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Мы под единоначалием уже 30 лет. И получилось, что мы пришли к цели, которую рисовал Президент себе в голове 30 лет назад, чтобы была благополучная страна, удобная для жизни белорусов. Она есть.

Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения:

Очень хотелось бы, чтобы все это осознавали и ценили. Что все это стоит очень серьезных усилий. Что это все не просто так и не с неба валится.

У нас все-таки заложено, что для нас наша работа становится второй семьей. Я не могу сказать, что это правильно или неправильно. И для нас наш коллектив становится второй семьей.

И мы к своему предприятию, к своей организации прирастаем. Для нас это не просто «я сегодня здесь работаю, завтра я там работаю». Особенно, мне кажется, для руководителя. Если ты не будешь относиться как к твоему родному, к собственному, будешь точно временщиком.