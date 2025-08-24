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«Мы под единоначалием уже 30 лет!» Осенко и Политико о том, почему белорусам повезло

24 августа 2025 07:17
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения.

«Мы под единоначалием уже 30 лет!» Осенко и Политико о том, почему белорусам повезло-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Мы под единоначалием уже 30 лет. И получилось, что мы пришли к цели, которую рисовал Президент себе в голове 30 лет назад, чтобы была благополучная страна, удобная для жизни белорусов. Она есть.

«Мы под единоначалием уже 30 лет!» Осенко и Политико о том, почему белорусам повезло-4

Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения: 
Очень хотелось бы, чтобы все это осознавали и ценили. Что все это стоит очень серьезных усилий. Что это все не просто так и не с неба валится.

У нас все-таки заложено, что для нас наша работа становится второй семьей. Я не могу сказать, что это правильно или неправильно. И для нас наш коллектив становится второй семьей.

И мы к своему предприятию, к своей организации прирастаем. Для нас это не просто «я сегодня здесь работаю, завтра я там работаю». Особенно, мне кажется, для руководителя. Если ты не будешь относиться как к твоему родному, к собственному, будешь точно временщиком.

# Интервью # Государственная политика # Ольга Политико # Александр Осенко

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