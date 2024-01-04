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Волонтёры «Доброго сердца» и актив БРСМ Минска поздравили пожилых граждан Ленинского района

04 января 2024 18:36
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Позаботится о старшем поколении, уделить внимание и подарить незабываемые эмоции. Волонтеры молодежного движения «Доброе сердце» и актив Минского городского комитета БРСМ поздравили пожилых граждан Ленинского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Волонтёры «Доброго сердца» и актив БРСМ Минска поздравили пожилых граждан Ленинского района-1

Среди них ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей и пенсионеры. На базе средней школы № 164 имени Карпенко для них организовали теплый и душевный праздник. Прошел концерт с песнями и хороводами. А также чаепитие, где не обошлось и без теплого и душевного общения.

Волонтёры «Доброго сердца» и актив БРСМ Минска поздравили пожилых граждан Ленинского района-4

Лариса Александренко:
Мы живем активной жизнью и очень рады, что в нашей стране так мирно и что мы, может быть, даже примером служим для многих стран. Концерт самый замечательный, как коллектив школы, так и ребята замечательные.

Волонтёры «Доброго сердца» и актив БРСМ Минска поздравили пожилых граждан Ленинского района-7

Галина Черник, заместитель главы администрации Ленинского района:
В рамках марафона мы будем посещать всех ветеранов Великой Отечественной войны и узников на дому с учетом погодных условий и здоровья наших ветеранов. Кроме того, все наши предприятия и организации присоединяются к марафону.

Благотворительный проект «От всей души» продлится до 15 января. В центре внимания – ветераны войны и труда, одинокие и пожилые люди.

# Благотворительная акция # общество # Галина Черник # Новости Минска и Минской области

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