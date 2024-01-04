Как Беларусь достигла симфонии и в светской, и в церковной власти? Мнение Алексея Дзерманта

Г ригорий Азаренок, СТВ: Мне кажется, что в современной Беларуси, когда у нас празднуются и светские праздники, вот мы сейчас отметили Новый год, когда Президент поздравляет христиан западного обряда, католиков наших. И в Польше огромный резонанс вызвало поздравление Александра Лукашенко с католическим Рождеством, но и некоторые православные по григорианскому отмечают, есть такие. Всех поздравил Александр Лукашенко 25 декабря. И сейчас, 7 января, Батька всегда в храме с людьми. Мне кажется, современная Беларусь нашла то, что в Византии называли симфонией. Симфония светской власти, церковного уклада, власти. Мы все, наверное, с уважением огромным относимся к Советскому Союзу, проекту, но, конечно, вопрос религии там был решен негативно для народа и страны. Это во многом было причиной последующего краха советской империи, Советского Союза. Мне кажется, что в современной Беларуси мы пришли к этой симфонии, к идеальному уложению.

Алексей Дзермант, политолог:

Да, пожалуй, это так. И надо сказать, что это касается как отношения к религии вообще, так и отношений с разными религиозными конфессиями. Не удалось нас раскачать по религиозному признаку, натравить православных на католиков. В общем-то и протестанты, если не политические, а нормальные, мы видели, как они встали вместе тоже на защиту традиционных семей в свое время. В этом смысле эта симфония и проявляется так, когда с одной стороны есть и светское, и религиозное в разных формах, в разных традиционных для нашей земли конфессиях. Это важно. А что касается этой метафизики, да, я отношусь к числу тех, кто видит в советском проекте, в том числе многие вещи, которые вырастают из христианской религии. Правильно мы говорили о том, что Христос проповедовал среди бедных, проповедовал нестяжательство, гонял фарисеев, тех, кто поклоняется Мамоне. Да, фанатики с разных сторон могут тянуть только к себе и говорить, что те были не правы, те были не правы, но история, вершитель судеб, она в итоге примиряет. Потому что на нашей земле уходит наносное, а приходит истинное, правдивое проступает. И это, естественно, приходит и в религиозной форме, православной, поскольку мы накануне православного Рождества, и, конечно, в форме светской. Стремление к социальной справедливости здесь, на земле.