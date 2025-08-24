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Лукашенко поздравил Украину с Днём Независимости

24 августа 2025 07:30
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Как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями.

Это подчеркнул Александр Лукашенко поздравляя народ Украины с Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 34 года назад на внеочередной сессии Верховного Совета Украинской ССР было принято решение о выходе республики из состава Советского союза.

Лукашенко поздравил Украину с Днём Независимости-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Жить рядом в мире и согласии издревле было предназначением белорусского и украинского народов. Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные совместной исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой.

Президент от всего сердца пожелал гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а их многонациональной стране – мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Украина

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