Лукашенко главе Хабаровского края: «Я предлагаю вам более серьёзную работу в агропромышленном комплексе»

Новости Беларуси. Опыт сотрудничества Беларуси с Россией должен быть востребован и притягателен для других стран. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 мая на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация края пополнила список гостей Дворца Независимости. С начала 2022 года это уже четвертый регион России, который готов активно наращивать совместный экономический потенциал. Время санкций как время возможностей Президент Беларуси трактовал не раз. Этот тезис выходит на первое место в сближении двух стран. Импортозамещение, совместные кооперации и обмен опытом – новый толчок в двусторонних отношениях. Тему продолжит Ксения Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Тыва, Санкт-Петербург, Воронежская область, а теперь и Хабаровский край. С начала года Минск принял немало российских делегаций. Да и наша страна ответными визитами не обидела. И пусть навстречу друг другу белорусско-российский тандем подтолкнула сама жизнь, важно, что шанс замечен, а дальше, как в пословице – все к лучшему.

Связь Минска с Дальним Востоком емче, чем взаимной, не назвать. Еще недавно Александра Лукашенко встречали в Приморье, а сегодня уже во Дворце Независимости двери широко распахнули для руководства Хабаровского края. Изучить ландшафты этого дальневосточного региона Президенту Беларуси еще не довелось, но это, кажется, лишь дело времени, а расстояние помехой точно не станет.

Александр Лукашенко:

Мы как люди разумные должны отойти от разного рода предрассудков и организовать нормальные взаимодействия, чтобы было не хуже, чем в Советском Союзе. Не напрягая никого в России, в Беларуси, в Украине, в Казахстане и других республиках (здесь подробности). Но сделать так, чтобы мы были востребованы, наш опыт был востребован и притягателен для других республик.

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края России:

Хочу, Александр Григорьевич, вас поблагодарить за приглашение в республику. Я лично здесь впервые, но чувствую себя как дома. Со мной приехала команда правительства Хабаровского края, которое я сам возглавляю по Уставу региона, и бизнес-миссия. Мы привезли с собой наших строителей, наших аграриев, наших лесозаготовителей. И конечно, предпринимателей, занятых в сфере торговли, которые хотят диверсифицировать закупки и качественную продукцию белорусского производства, наращивать ее поставки.

Никакого формализма, только конкретные договоренности – такой подход Хабаровского края к делу вполне оправдан. Во-первых, с Беларусью он успешно сотрудничает не первый десяток лет, во-вторых, регионы-соседи в последнее время с завидной активностью кладут в дипломаты все новые контракты с белорусами. Отставать Хабаровский край, очевидно, не собирается. 18 миллионов долларов – не предел возможностей для взаимного товарооборота. Крупному промышленному хабу не лишними будут белорусская техника, а еще помощь в строительстве и сельском хозяйстве. Но одна купля-продажа, уверен Александр Лукашенко, это слишком просто. Настало время развивать кооперации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И сейчас не было бы счастья, несчастье помогло (подробности здесь). Я предлагаю вам более серьезную работу в агропромышленном комплексе. Опыт у нас есть в Амурской области, на Сахалине – вы это знаете. На таком расстоянии мы строили молочно-товарные комплексы у вас, оснащали их хорошим скотом, и они сегодня хорошо функционируют.

Построить ферму по белорусским лекалам губернатор пообещал обязательно, как и прислать свою команду на БелАГРО. Да и по другим позициям спрос и предложение сошлись. Хабаровский край намерен закупать в Беларуси технику БелАЗ, МАЗ, автобусы и восполнить нехватку строителей на своих амбициозных проектах. Глава Хабаровского края: «Мы интересуемся строителями из Беларуси. У нас есть некоторый дефицит сегодня рабочей силы». Читайте здесь. Не теряя ни минуты, Хабаровская делегация отправилась знакомиться с белорусскими возможностями воочию. У гостей, стоит сказать, обширная трехдневная программа. Сегодня посетили МАЗ и торгово-промышленную палату, встретились с нашим премьер-министром. В планах – навести мосты с Могилевской областью.

А тем временем белорусско-российские отношения продолжали обсуждать в кабинете Президента уже в формате двусторонней встречи с Борисом Грызловым. С послом России Александр Лукашенко поделился повесткой предстоящей встречи с Владимиром Путиным. Состоится она 16 мая – в этот день Москва готовится принять лидеров ОДКБ на юбилейный саммит. Александр Лукашенко: мы должны склонить наших айтишников к производству готового конечного продукта. Читайте здесь. Есть в наших отношениях и то, что не требует лишних слов – общая память. Об этом сегодня говорили оба российских гостя Дворца Независимости. В мире, стремительно скатывающемся в историческую амнезию, дорогого стоит защищать подвиг прошлого плечом к плечу.