Борис Грызлов Александру Лукашенко: «У вас было очень мощное выступление 9 Мая, мы все его слышали»

Новости Беларуси. Опыт сотрудничества Беларуси с Россией должен быть востребован и притягателен для других стран. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 мая на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Грызлов, посол России в Беларуси:

Я хотел бы сказать, что только-только закончились мероприятия торжественные, связанные с Днем Победы, День Победы для нас – это праздник, который имеет колоссальное в том числе историческое значение. И для всего мира в том числе. У вас было очень мощное выступление 9 Мая, мы все его слышали. Расставлены акценты, в том числе в отношении к так называемому коллективному Западу. Безусловно, у нас общая позиция, единая в отношении всех этих вопросов.

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