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Борис Грызлов Александру Лукашенко: «У вас было очень мощное выступление 9 Мая, мы все его слышали»

12 мая 2022 16:45
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Новости Беларуси. Опыт сотрудничества Беларуси с Россией должен быть востребован и притягателен для других стран. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 мая на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Борис Грызлов Александру Лукашенко: «У вас было очень мощное выступление 9 Мая, мы все его слышали»-1

Борис Грызлов, посол России в Беларуси:  
Я хотел бы сказать, что только-только закончились мероприятия торжественные, связанные с Днем Победы, День Победы для нас – это праздник, который имеет колоссальное в том числе историческое значение. И для всего мира в том числе. У вас было очень мощное выступление 9 Мая, мы все его слышали. Расставлены акценты, в том числе в отношении к так называемому коллективному Западу. Безусловно, у нас общая позиция, единая в отношении всех этих вопросов.  

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Борис Грызлов # Фотофакт

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