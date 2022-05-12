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Александр Лукашенко: мы должны склонить наших айтишников к производству готового конечного продукта

12 мая 2022 16:16
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Новости Беларуси. Опыт сотрудничества Беларуси с Россией должен быть востребован и притягателен для других стран. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 мая на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: мы должны склонить наших айтишников к производству готового конечного продукта-1

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:  
При встрече с президентом России мы будем серьезно еще раз обсуждать импортозамещение. Это вопрос очень важный. IT-сфера – мы не собираемся ее сворачивать (подробности здесь).  

Мы, в конце концов, должны склонить наших айтишников к производству готового конечного продукта, а не на побегушках быть у крупных компаний. Да, деньги, да, миллиарды долларов – все это понятно, но надо делать с нуля готовый продукт и осваивать его здесь, на постсоветском пространстве. Прежде всего, Беларусь и Россия. Поэтому есть где развернуться. Да, конечно, нужны будут определенные средства. Но это не гигантские деньги. Мы вместе можем найти. И не обязательно где-то по отдельности телепаться. Мы можем в союзном нашем бюджете, это вам знакомо, предусмотреть.  

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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