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Новости по тегу #Михаил Дегтярев

Вопросы о совместных проектах обсудили на коллегии министерств спорта Беларуси и России
16 февраля 2025 18:12

Вопросы о совместных проектах обсудили на коллегии министерств спорта Беларуси и России

Михаил Дегтярёв в Раубичах: «Лучшая половина биатлона находится сегодня здесь»
15 февраля 2025 17:54

Михаил Дегтярёв в Раубичах: «Лучшая половина биатлона находится сегодня здесь»

Виктор Лукашенко и Михаил Дегтярёв провели рабочую встречу в «Раубичах»
15 февраля 2025 17:28

Виктор Лукашенко и Михаил Дегтярёв провели рабочую встречу в «Раубичах»

Беларусь и Россия расширяют сотрудничество в сфере спорта
20 сентября 2024 17:49

Беларусь и Россия расширяют сотрудничество в сфере спорта

Роботы на каждом шагу! Какие разработки презентовали на экономическом форуме в Питере?
09 июня 2024 19:09

Роботы на каждом шагу! Какие разработки презентовали на экономическом форуме в Питере?

Около 30 фур продукции! Дни Беларуси в Хабаровске – какие товары появятся на полках россиян?
10 сентября 2023 16:50

Около 30 фур продукции! Дни Беларуси в Хабаровске – какие товары появятся на полках россиян?

Белорусские троллейбусы в 30 километрах от Китая! Как проходят Дни Беларуси в Хабаровске?
09 сентября 2023 18:03

Белорусские троллейбусы в 30 километрах от Китая! Как проходят Дни Беларуси в Хабаровске?

Лукашенко главе Хабаровского края: «Я предлагаю вам более серьёзную работу в агропромышленном комплексе»
12 мая 2022 17:05

Лукашенко главе Хабаровского края: «Я предлагаю вам более серьёзную работу в агропромышленном комплексе»

Глава Хабаровского края: «Мы интересуемся строителями из Беларуси. У нас есть некоторый дефицит сегодня рабочей силы»
12 мая 2022 16:41

Глава Хабаровского края: «Мы интересуемся строителями из Беларуси. У нас есть некоторый дефицит сегодня рабочей силы»

Лукашенко: «От Бреста до Владивостока – это наше общее Отечество»
12 мая 2022 10:54

Лукашенко: «От Бреста до Владивостока – это наше общее Отечество»

Лукашенко о преодолении санкций в сотрудничестве с Россией: мы можем справиться с любыми проблемами
12 мая 2022 08:48

Лукашенко о преодолении санкций в сотрудничестве с Россией: мы можем справиться с любыми проблемами

12 мая Президент Беларуси проводит встречу с губернатором Хабаровского края
12 мая 2022 07:57

12 мая Президент Беларуси проводит встречу с губернатором Хабаровского края