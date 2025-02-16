Новости по тегу #Михаил Дегтярев

После завершения Кубка сильнейших по биатлону Минск примет состязание лучших конькобежцев, которые поспорят за награды на «Минск-Арене». Также Кубок сильнейших состоится и в летнем сегменте.
Белорусские биатлонисты успешно стартовали на главном турнире сезона Кубка сильнейших.
Стороны обсудили реализацию проектов в рамках сотрудничества двух стран в спортивной сфере и планы на будущее.
20 сентября в штаб-квартире Национального олимпийского комитета состоялась совместная коллегия Минспорта двух стран. Стороны обсудили актуальные вопросы по развитию спортивной отрасли наших государств.
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