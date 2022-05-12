Лукашенко: «От Бреста до Владивостока – это наше общее Отечество»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на большие расстояния между Беларусью и Хабаровским краем, я считаю, что от Бреста до Владивостока – это наше общее Отечество. И несмотря на то, что на этом пространстве общем появились суверенные, независимые государства, мы как люди разумные должны отойти от разного рода предрассудков и организовать нормальные взаимодействия, чтобы было не хуже, чем в Советском Союзе. Не напрягая никого в России, в Беларуси, в Украине, в Казахстане и других республиках. И сейчас не было бы счастья, несчастье помогло. Момент, чтобы создавать кооперационное предприятие. Мы готовы к тому, чтобы не только вы к нам приезжали и создавали здесь по кооперациям предприятия, мы готовы работать у вас. Допустим, в производстве грузовых автомобилей, дорожно-строительной, лесозаготовительной техники, коммунальной, пассажирском транспорте. Это то, что мы сохранили еще со времен Советского Союза, и нам удалось достаточно серьезно в этом направлении продвинуться. Я это так подробно говорю, чтобы в России никто не переживал по поводу разного рода санкций. Мы сами можем справиться с любыми проблемами для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей на просторах нашего Отечества. Просто надо немного времени для того, чтобы и расширить производство, и развить кооперацию, о которой я говорю.