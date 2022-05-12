Лукашенко: «От Бреста до Владивостока – это наше общее Отечество»
Беларусь и Россия вместе могут справиться с любыми вызовами, в том числе и санкционными, об этом заявил Президент нашей страны 12 мая во время встречи с делегацией Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко о преодолении санкций в сотрудничестве с Россией: мы можем справиться с любыми проблемами. Подробнее.
Очевидно, визит гостей издалека, в том числе и результат недавней поездки Александра Лукашенко на Дальний Восток. В сотрудничестве с нами эти географически удаленные регионы видят для себя перспективу и возможность эффективного преодоления последствий ковидных ограничений и санкций. В составе делегации не только члены правительства края, но и бизнесмены, которые нацелены на конкретные договоренности с белорусскими коллегами. Такой конкретный подход к развитию взаимодействия сказывается на результате.
Так, несмотря на все сложности и мировой спад экономической активности, в отношениях Беларуси и Хабаровского края положительная динамика, товарооборот превысил 18 миллионов долларов. Увеличить финансовые результаты можно за счет укрепления сотрудничества в сфере сельского хозяйства, строительства и промышленности. Здесь речь идет о новых кооперационных предприятиях. При успешном развитии опыт сотрудничества Беларуси и России должен быть востребован для других стран.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несмотря на большие расстояния между Беларусью и Хабаровским краем, я считаю, что от Бреста до Владивостока – это наше общее Отечество. И несмотря на то, что на этом пространстве общем появились суверенные, независимые государства, мы как люди разумные должны отойти от разного рода предрассудков и организовать нормальные взаимодействия, чтобы было не хуже, чем в Советском Союзе. Не напрягая никого в России, в Беларуси, в Украине, в Казахстане и других республиках. И сейчас не было бы счастья, несчастье помогло. Момент, чтобы создавать кооперационное предприятие. Мы готовы к тому, чтобы не только вы к нам приезжали и создавали здесь по кооперациям предприятия, мы готовы работать у вас. Допустим, в производстве грузовых автомобилей, дорожно-строительной, лесозаготовительной техники, коммунальной, пассажирском транспорте. Это то, что мы сохранили еще со времен Советского Союза, и нам удалось достаточно серьезно в этом направлении продвинуться. Я это так подробно говорю, чтобы в России никто не переживал по поводу разного рода санкций. Мы сами можем справиться с любыми проблемами для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей на просторах нашего Отечества. Просто надо немного времени для того, чтобы и расширить производство, и развить кооперацию, о которой я говорю.
Как позже рассказал журналистам Михаил Дегтярев, Хабаровский край будет закупать белорусские БелАЗы, коммунальную технику, оборудование для молочно-товарных ферм. Кроме того, губернатор пригласил Александра Лукашенко посетить Хабароский край и матч местной команды «Амур» с минским «Динамо» в рамках Континентальной хоккейной лиги. Отметим, делегация из Хабаровска в нашей стране с трехдневным визитом. 12 мая в графике гостей встречи на Минском автомобильном заводе и в Торгово-промышленной палате, а также переговоры с премьер-министром Беларуси.