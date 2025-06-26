Человек готов на подвиги, но после подвигов ему хочется отдыха, дачи, колбасы – Шевченко о распаде СССР

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, что происходит на Ближнем Востоке? В чем стратегия Трампа? Какое будущее у Союзного государства? В чем феномен политики Лукашенко? Чего сегодня хочет общество? В эфире российский журналист, политик Максим Шевченко.

Максим Шевченко, российский журналист, политик:

Уникальный проект – Советский Союз. Кто-то говорит, что в нем изначально была заложена ошибка. Может быть, в марксизме... Мы с Прохановым на эту тему беседовали так детально. Проханов очень глубокий человек. Посмотрите мое интервью на моем канале с Прохановым.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я смотрел, замечательное интервью.

Максим Шевченко:

Да, очень глубокое. Просто в марксизме был потолок, это, собственно, человек. Дальше уже требовалось, чтобы человек становился сверхчеловеком. Потому что во всем остальном сталинский Советский Союз уже наметил послевоенный Советский Союз сталинский, вот победу: и здесь победили, и там победили, и новые люди созданы.

Но человек, он же человеком остается. Он хочет жить, любить, понимаете, воспитывать внуков. Он готов на подвиги, но после подвигов он хочет отдохнуть, человек, всегда. Хочет дачу, хочет колбасы, в конце концов, с бутербродом. Чего-нибудь такого простого. И это не переступить. Это можно объявить мелкобуржуазным пережитком капитализма, расстрелять этого человека. Но следующее покорение все равно будет такое же человеческое. Нельзя изменить человеческую природу до конца. Ее можно как-то, наверное, поправить, но до конца вот изменить это в человеке… Желание сесть и задуматься и подумать о вечном убрать невозможно. Если это убрать, человек, наверное, перестанет быть человеком, он станет искусственным интеллектом. Потому что именно вот эта вот пауза, эта пустота, эта способность к этой паузе – это и есть человеческое.