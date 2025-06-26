Шевченко: в некоторых странах демократия не работает – приводит к хаосу и гибели государства

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, что происходит на Ближнем Востоке? В чем стратегия Трампа? Какое будущее у Союзного государства? В чем феномен политики Лукашенко? Чего сегодня хочет общество? В эфире российский журналист, политик Максим Шевченко.

Максим Шевченко, российский журналист, политик:

Помимо западного подхода и видения человека как такой социально-психической монады, существуют иные виды, взгляды на человека. Человек как нечто гармонизирующееся между небом и землей, как в китайском видение, грубо говоря. Человек как пребывающий в сансаре в желании достичь Шуньяты, пустоты, как в Юго-Восточной Азии, буддистская концепция. Человек как рожденный в определенной касте и призванный исполнить задачи этой касты, как, допустим, в Индии. Человек, который принадлежит к своему индийскому племени, и при этом он верит в духов, знает, что есть духи, есть там точки силы, вспоминаем Кастанеду и его пересказ всяких индийских этих моментов. Но кроме этого, есть еще и католическая церковь, которая дала другое измерение, как это в Латинской Америке.

И в некоторых странах демократия упорно не работает. Демократия упорно приводит к хаосу, к гибели государства, к трагедии, к разрушению человеческого пространства. А в некоторых странах демократия великолепно работает, как во Франции, например. Или в США, я считаю, демократия работает. Если ее, конечно, не подтасовывать, как это делал Байден в 2020 году. Она в целом работает. Поэтому, мне кажется, у каждого народа, у каждой страны есть какой-то свой особый путь, своя оригинальная концепция.