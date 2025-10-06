Навроцкий признался, что общается с духом Пилсудского – Муковозчик посоветовал собеседников получше

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Нет. Все объясняет как раз его привычка нюхать или сосать, или как это там у них называется. Он всем говорит, что за губой у него просто мешочек с никотином, но Паниковский не обязан всему верить, правда? Хочу напомнить вам, девчонки, что пакт Пилсудского-Гитлера был подписан еще в начале 1934 года, задолго до Мюнхенского сговора.

А концентрационный лагерь в Березе-Картузской начал работать в том же 1934 году, и был он вторым в Европе после нацистского концлагеря в Дахау. И как бы сами поляки ни называли Юзефа Клеменса, пусть даже и начальник «паньства», советоваться с его духом – дело такое себе. Никогда не можешь быть уверен, что ему там Гитлер не подсказывает. Или Гиммлер, или Розенберг.

Для поляков это, полагаю, плохие новости и плохие сны. Ведь даже Дуда просто кланялся Трампу, пусть низко, пусть с усердием, но молча. А этот, видишь, с привидениями разговаривать стал. А вот для наших колдунов, потомственных ведуний и знатоков астрала это шанс делом доказать свои навыки и умения. Пусть они в сны к Навроцкому направят Притыцкого, Орловского и Ваупшасова. Те смогут Каролю посоветовать гораздо больше полезного, Верой Хоружей клянусь.