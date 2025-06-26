Лукашенко: у ЕАЭС 2.0 должен быть свой фирменный продукт – заметный и востребованный!

Минск в эти дни – столица ЕАЭС и центр большой политики. IV Евразийский экономический форум и саммит Евразийского экономического союза – Беларусь принимает ключевые мероприятия на правах председателя в органах интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель развития ЕАЭС – повышение благосостояния граждан Союза. Об этом заявил Александр Лукашенко, открывая пленарную сессию экономического форума. Заседание проходит на площадке международного выставочного центра «БелЭкспо» с участием руководителей государств «пятерки». Почти все лидеры прибыли в Минск. Армения присоединилась к диалогу онлайн. В условиях нестабильной мировой обстановки Союзу особенно важно не просто сохранять позиции, но и активно развиваться, формируя собственную повестку на глобальном уровне. Это особенно сегодня подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы не затеряться на перенасыщенном мировом рынке, у ЕАЭС версии 2.0 должен быть свой фирменный евразийский продукт – заметный, востребованный и по-настоящему общий для всех стран-участниц. Это базовое условие завоевания и удержания позиций на мировой арене. В начале года в обращении к главам государств в качестве председателя Беларусь заявила о необходимости кооперации по тем направлениям, без которых сегодня невозможно уверенно чувствовать себя среди мировых экономических лидеров. Это электротранспорт, микроэлектроника, робототехника, информационно-коммуникационные технологии, новые материалы. Работа по кооперационным проектам начата, приняты соответствующие решения, в союзном бюджете на эти цели предусмотрены немалые деньги. Нужно не догонять друг друга в традиционных отраслях, а вместе стать лидерами в новых, таких, о которых мы пока, может, даже не думаем. Объединив потенциалы наших экономик, мы в состоянии создать уникальный евразийский продукт. От самолетов и поездов до цифровых решений и искусственного интеллекта. В Союзе версии 2.0 нужно не только объединять потенциалы, но и рационально распределять усилия и ресурсы. Очевидно, что каждой стране нужен космос, но не в каждой для этого есть космодром. В рамках Союза такой подход верен и в других отраслях. Вместо конкуренции в производстве одних и тех же товаров, создания новых дублирующих мощностей нужно сосредоточиться на взаимодополнении национальных экономик, встраивании в производственные цепочки имеющихся флагманов. Формируя тем самым общие товарные предложения для внутреннего рынка ЕАЭС и для экспорта.