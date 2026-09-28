Новости по тегу #криптовалюты

После регистрации в Парке высоких технологий криптобанкам предстоит пройти аккредитацию в Национальном банке. Ожидается, что появление таких игроков на рынке повысит доверие к финансовой системе.
На повестке – регистрация резидентов и одобрение бизнес-проектов. Планируется активное внедрение аддитивных технологий.
Платформа объединяет в одном интерфейсе котировки криптовалют, данные по акциям и индексам, экономический календарь, конвертеры, а также новости и аналитику.
Нам такая крипта не нужна. Нам нужны, значит, готовые продукции, готовые решения, информационные технологии. Нам нужно все, что связано с развязыванием платежей и обходом незаконных санкций, потому что они незаконные. При этом мы должны понимать прекрасно риски, потому что анонимной криптовалюты не
Актуализация законодательства в сфере цифровых знаков, дальнейшие шаги по развитию криптосектора, создание профильного банка, аналогов которому в мире пока нет. Эти темы звучали 5 сентября на совещании у Президента.
Создание подобного уникального института в Беларуси открыто называют экспериментом.
Сегодня на повестке вопрос актуализации законодательства. Необходимо определить понятные и прозрачные правила ведения дел, механизмы контроля. На это и нацелено совещание во Дворце Независимости.
Он вспомнил подписанный в 2017 году Декрет № 8, который дал стране преимущества в цифровой экономике.
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