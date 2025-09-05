На 323 гражданина больше! Почему иностранцы выбирают белорусское гражданство

Пополнение в белорусской семье. Решением главы государства гражданство нашей страны получили 323 человека. Соответствующий указ Президентом подписан 5 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новыми гражданами Беларуси стали лица, прибывшие из 17 государств. Они постоянно проживают здесь более пяти лет, работают в различных отраслях экономики, владеют государственным языком, соблюдают законы. Беларусь принимает тех, кто готов мирно жить и честно трудиться. Почему иностранцы выбирают белорусское гражданство и с чего начинается их путь к новой жизни – реальные истории в материале Влады Родовской.

Хабаровский край – первая Родина протоиерея Владимира Левицкого. Клирик родился в семье духовенства. Поэтому жизненный путь был предопределен. Еще в детстве переехал в Украину, был послушником в храме, трудился в Луганской епархии. А после получил приглашение переехать в Беларусь. В его случае, можно сказать, по милости Божьей. Уже 20 лет Владимир Левицкий служит людям и стране, которую искренне полюбил.

Протоиерей Владимир, клирик храма Преображения Господня:

Здесь именно я чувствую себя свободным человеком. Гражданство – это твой осознанный выбор. И поэтому, когда я здесь живу, я здесь служу, мои дети здесь учатся, работают, моя семья здесь. Это значит, что я должен быть с этим народом. Это уже моя страна.

Бесплатная медицина, образование, право на голосование, а еще возможности для карьерного роста. Преференции гражданина могут получить лишь те, кто чтит законы, знает язык, трудится во благо страны и непрерывно проживает в республике как минимум пять лет. Каждый год белорусская семья пополняется новыми гражданами. Сегодня своих людей стало еще больше. Свыше 300 человек приняты в белорусское гражданство.

Инна Студеничник, первый заместитель начальника Департамента гражданства и миграции МВД Беларуси:

Среди них – 244 гражданина Украины, 19 граждан Молдовы, 11 граждан Российской Федерации и столько же Узбекистана. А также граждане Армении, Казахстана и других стран. С начала текущего года это третий указ о приеме в гражданство Республики Беларусь, подписанный главой государства.

Среди тех, кто искал мир и нашел его на белорусской земле, и Светлана Артемова. Она педагог по призванию, но на Родине ее планы разрушила война. Десять лет назад женщина приняла взвешенное решение – переехала в Беларусь. Учитель математики в Борисовской школе быстро влилась в коллектив, построила карьеру, но самое главное – обрела уверенность в завтрашнем дне.