Лукашенко: мы должны чётко определить задачи госорганов и ПВТ в сфере криптотехнологий

Беларуси важно не потерять свое технологическое лидерство. Тот, кто задает тренды, получает максимальную выгоду. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам развития цифровых знаков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее сегодня на повестке вопрос актуализации законодательства. Необходимо определить понятные и прозрачные правила ведения дел, механизмы контроля. На это и нацелено совещание во Дворце Независимости.

Условия для оборота криптовалют в Беларуси начали создавать и развивать в 2017 году. Сферу регулировал декрет Президента, который являлся революционным, востребованным настолько, что отдельные положения из него заимствовали сопредельные страны, а западные медиа называли Беларусь «криптооазисом в Восточной Европе».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Именно потому в 2023 году мною дан ряд поручений по обеспечению комплексного регулирования в сфере цифровых знаков, криптовалют. Однако до сих пор согласованных документов у меня на столе нет. Сегодня деятельность по созданию, эмиссии и продаже-покупке токенов во многом регулируется Парком высоких технологий. Понятно, что это происходит в рамках Декрета № 8, но тем не менее… Докладывает Комитет госконтроля результаты внеплановой проверки операторов криптоплатформ – свидетельствуют о необходимости какой-то более тонкой или толстой настроек такой деятельности.

В частности, установлены нарушения при регистрации финансовых операций. Денежные средства белорусских инвесторов, выведенные за границу, в половине случаев не возвращаются. Так дело не пойдет. Это касается не только этой биржи и банка. Фактически сегодня цифровая жизнь начинает опережать право, а точнее, инициирует создание его новых отраслей. Можно и так сказать. Поэтому по результатам совещания мы должны четко определить задачи госорганов и Парка высоких технологий в сфере криптотехнологий с учетом имеющегося опыта и компетенций.

В 2017, когда криптосферу в стране только начинали осваивать, скепсиса было много. Сегодня очевидно, что цифровые знаки никуда не уйдут. Они уже стали альтернативой традиционным платежным средствам, источником инвестиций. Отдельные страны начали создавать госрезервы в криптовалютах. Вместе с тем, это отрасль высоких рисков. Потому обеспечить здесь стабильность и безопасность для государства сложно, но необходимо.