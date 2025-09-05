Благодарность Президента Беларуси объявлена главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко

«Любое неисполнение закончится катастрофой!» – Лукашенко на совещании по криптовалюте

Беларуси важно не потерять свое технологическое лидерство. Тот, кто задает тренды, получает максимальную выгоду. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам развития цифровых знаков.