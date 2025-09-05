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Благодарность Президента Беларуси объявлена главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко

05 сентября 2025 16:59
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Благодарность Президента Беларуси объявлена генеральному директору Издательского дома «Национальная оборона», главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодарность Президента Беларуси объявлена главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко-2

Высокую оценку получил его личный вклад в развитие единого информационного пространства и всестороннее освещение важнейших событий общественно-политической жизни Союзного государства. Распоряжение об объявлении благодарности 5 сентября подписал Александр Лукашенко.

# Александр Лукашенко # Игорь Коротченко

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