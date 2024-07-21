Лукашенко: «Это капитальный для нас урок!» Всё о последствиях урагана в Беларуси

Новости Беларуси. Выводы предстоит сделать по итогам разбора последствий стихии, которая с мощнейшей за полвека силой обрушилась на Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Алена Сырова, политический обозреватель:

Глава государства раскритиковал работу МЧС, отметив, что мы во всем опаздывали. Хотя министр по чрезвычайным ситуациям заявил, что всем заранее рассылали сообщения, но по факту не все были проинформированы о ливнях, грозах и ветре. В субботу, 13 июля, белорусы получали предупреждения об аномальной жаре, а даже если и получали бы актуально, то Президент справедливо отметил, что все это было похоже на притчу про мальчика и волков. Глава Администрации Президента уже заявил о том, что будут думать о том, чтобы сделать оповещения по типу сирен, чтобы люди понимали, что нужно в укрытие. Но не ошибусь, если скажу, что у населения они ассоциируются с другими угрозами. В любом случае все предстоит взвесить. Сейчас важно сделать выводы на будущее и параллельно разбираться с последствиями. Правильно расставляя приоритеты и не занимаясь бумажной волокитой. Помочь готовы и военные, и в МВД, глава государства поручил подключить даже тех, кто когда-то нанес своими деяниями ущерб стране. Речь о заключенных. На все про все месяц. Но глобальное-то уже решили. Как это происходило, мы наблюдали целую неделю, но пристальнее других корреспондент Арина Верховская.

Знойное солнце резко сменил ливень и уран. Ужасающие кадры разыгравшейся внезапно стихии буквально заполонили соцсети.

Южные и восточные регионы Беларуси пережили погодный апокалипсис. Унесенные крыши, поваленные заборы, разбитые окна. Мозырь оказался в эпицентре бури. Даже старожилы уверяют: на их веку такого не было. Вихрь пронесся по деревни, круша все на своем пути. За считаные минуты ураган повалил деревья и крыши. Больше всего в поселке пострадали дома на улице Октябрьская. Восстанавливаться после произошедшего жители региона будут еще долго.

Такой треск, а потом такое завихрение. Я сразу хотел бежать на улицу, а потом как глянул в окно: у соседки летит шифер. А потом с моего дома. Ужас.

Лежу на кровати, смотрю: шатается моя абрикосина. Потом поднялся: уже боком лежит. Такой ураган был, что сносило крыши. У соседа сорвало. Отсутствие воды, света, энергоснабжения – такого блэкаута в Беларуси не было. Линии электропередачи оказались уязвимы. Так всегда: где тонко, там и рвется.

Арина Верховская, корреспондент:

Ветер был настолько силен, что не выдержали даже бетонные конструкции. Опоры диаметром почти метр были сломаны, как спички. Из-за урагана пострадали линии 330 киловольт. Именно они соединяют Мозырский энергоузел с системами Минска и Гомеля. Впоследствии район был отключен от всей энергосистемы страны. На несколько дней без электричества остались сотни тысяч жителей. На восстановление важного звена в энергоцепи ушло четверо суток. И это несмотря на то, что к восстановительным работам энергетики приступили сразу же после урагана.

Более 200 аварийных бригад трудились в круглосуточном режиме. Но перед ними стояла очень сложная задача. Только вдумайтесь: нарушения зафиксировали на электросетях протяженностью более 12,5 тысячи километров. И к оборванным линиям еще нужно пробраться через буреломы. С такими масштабными последствиями непогоды энергетики Гомельщины столкнулась впервые.

Павел Дрозд, генеральный директор ГПО «Белэнерго»:

Что касается Мозырского энергоузла, здесь было потеряно полностью электроснабжение всего энергоузла. Сюда были привлечены работники всех энергосистем Республики Беларусь, аварийные бригады с техникой, дизель-генераторами. Сегодня работают здесь порядка 500 человек. Глава государства поставил задачу привести к привычному энергоснабжению все населенные пункты в течение месяца. Там, где нужно, не просто восстановить, но и заменить линии. Читайте здесь.

Одно из нареканий в адрес организации ликвидации последствий урагана было озвучено на селекторном совещании во Дворце Независимости и касалось бюрократии и неверной расстановки приоритетов. Подробности. В общем, стихия прошла, оставив за собой не только последствия, но и пищу для размышлений.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

До настоящего времени 24 пострадавших, в том числе 7 детей, остаются в больнице. В тяжелом состоянии 5 человек. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не все же они были пьяные. Вадим Синявский:

Никак нет.

Александр Лукашенко:

Не все они такие безобразные. Наверное, где-то и мы недоработали заранее, не напряги людей. Да, было сложно, я это видел, я это понимаю, было сложно и неожиданно. Но меня не это интересует, это мы знаем. Как работала система вашего Министерства по чрезвычайным ситуациям? Даже если вы заранее не предупредили. Случилось – комиссию по чрезвычайной ситуации в Гомеле в течение двух-трех часов должны были создать и оказать поддержку и помощь людям, мобилизовать людей, воду, хлеб и прочее. Не через полтора дня, а немедленно надо было это задействовать. А мы опаздывали на полдня, на день. Вадим Синявский:

Так и делали. Я хочу заверить, что только по Мозырю силами МЧС до утра было полностью восстановлено и транспортное обеспечение, и возможность перемещения людей по тротуарам. И так далее. И это сделало МЧС. Я думаю, что подтвердит губернатор все мои слова, которые были организованы. Александр Лукашенко:

Пеплом голову или солью посыпать не надо. Надо сделать выводы из этого. Если у Каранкевича не хватало столбов или проводов, значит, надо сделать этот запас. Если вы не развернулись как следует – учтите это. Это должен быть капитальный для нас урок.