Лукашенко доложили о состоянии дел в Минэнерго и Минлесхозе после урагана
Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом во время селекторного совещания сегодня, 19 июля, заявил Президент. На связи с Дворцом Независимости председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, а также руководители ряда ведомств, министерств энергетики, лесного хозяйства и чрезвычайных ситуаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько у вас сел сегодня еще не подключены?
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
170 населенных пунктов у нас не подключены по штатной схеме.
– То есть так, как было до урагана?
– Да, но они подключены через дизель-генераторы.
– Они все работают дизель-генераторами? Нет нареканий людей?
– Дизель-генераторы работают. Там, где они выходят из строя, есть такие случаи, мы их оперативно меняем. И сейчас работаем в этих населенных пунктах с людьми по удовлетворению индивидуальных заявок.
Александр Лукашенко:
Я предупредил министра, и губернаторы это должны знать, случилось это. Сейчас мы в авральном порядке восстанавливаем в данном случае линии электропередач. Если мы видим, что там это старье, рухлядь, то я ему поручил все это снести и поставить новые линии. Это в основном вот эти низкого и среднего напряжения линии.
Министр лесного хозяйства, что случилось у вас?
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Уважаемый товарищ Президент, участники совещания, наиболее сильно пострадали из того объема 2,4 миллиона кубометров.
– Ты посчитал точно, что это 2,4, а не 2,5?
– При этом обследование, Александр Григорьевич, лесного фонда продолжается, потому что мы тоже через завалы пробираемся, два облета вертолетами, мы треками более-менее набросали, но все равно пока до каждого участка не дойдет лесник и не протопчет там ногами, поэтому это из опыта прошлых буреломов, эта цифра, конечно, может быть увеличена, но незначительно.
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