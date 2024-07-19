Лукашенко доложили о состоянии дел в Минэнерго и Минлесхозе после урагана

Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом во время селекторного совещания сегодня, 19 июля, заявил Президент. На связи с Дворцом Независимости председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, а также руководители ряда ведомств, министерств энергетики, лесного хозяйства и чрезвычайных ситуаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько у вас сел сегодня еще не подключены?

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

170 населенных пунктов у нас не подключены по штатной схеме.

– То есть так, как было до урагана?

– Да, но они подключены через дизель-генераторы.

– Они все работают дизель-генераторами? Нет нареканий людей?

– Дизель-генераторы работают. Там, где они выходят из строя, есть такие случаи, мы их оперативно меняем. И сейчас работаем в этих населенных пунктах с людьми по удовлетворению индивидуальных заявок.