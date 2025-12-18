Юрий Караев сообщил, что в будущей пятилетке собираются запустить Гродненский аэропорт

Как на нашу жизнь повлияют тезисы главы государства? Почему важно понимать заданный трек на пятилетку и как прошел первый день ВНС? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Как на нашу жизнь повлияют тезисы главы государства? Почему важно понимать заданный трек на пятилетку и как прошел первый день ВНС? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома, делегат VII ВНС:
Слова нашего первого вице-премьера Николая Снопкова себе за девиз сделал. Туризм – приоритет пятилетки. Он так начал одно из писем ко мне, когда мы утверждали новый штат тех, кто будет заниматься туризмом. И оно у меня в голове осело.
Что собираемся придумать? Во-первых, все-таки запустить Гродненский аэропорт, чтобы туристы могли прибывать к нам. Уже заканчиваем ремонт взлетно-посадочной полосы и на следующие два года пятилетки будем оборудовать все навигационное оборудование, которое, к сожалению, было утрачено в последние несколько лет, а теперь оно будет.
Мы видим по потоку туристов. Я раньше думал, что железный занавес между нами и остальным так называемым цивилизованным миром, который у нас с запада закрылся, – теперь мы станем окраиной. С удивлением за эти годы увидел, что туристов увеличивается поток. Это в основном пока россияне, но и те, кто по безвизу прилетают в том числе.
Юрий Караев:
Мы столкнулись с нехваткой гостиничных мест. Одни из самых дорогих в республике сдаются квартиры. Это ощутили все, кто в Гродно приезжает. С одной стороны, неплохо, что наши гродненские граждане на этом немножко имеют и деньги оставляют в экономике. Но самое главное не это, а то, что с этого туризма опосредованно остаются деньги везде – и в придорожном сервисе, и на наших объектах. Естественно, люди питаются.
Мы недавно закончили восстановление гостиницы. Не на много мест, несколько сотен, но все-таки. И, конечно же, то, что сегодня глава государства сделал акцент, что и в райцентрах это должно быть, нам подал министр транспорта такую идею – сделать поезд, по типу как ездит «Поезд Победы», то есть ночь едет и, допустим, в Брестской крепости и в Бресте день. Приехали – Мир и Новогрудок, который сегодня не раз упоминался как новый будущий туристический центр.
Железная дорога не по ним самим проходит, не по Новогрудку и Миру, но где-то рядом. Ночь поехал – Лида, Гродно. Как-то надо нам будет придумать через все эти тревел-шоу, рекламу, чтобы аэропорт и такое предложение, как про этот поезд.
Лукашенко полно и глубоко изложил все тезисы! Александр Осенко о Послании Президента на ВНС.