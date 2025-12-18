Юрий Караев сообщил, что в будущей пятилетке собираются запустить Гродненский аэропорт

Как на нашу жизнь повлияют тезисы главы государства? Почему важно понимать заданный трек на пятилетку и как прошел первый день ВНС? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома, делегат VII ВНС:

Слова нашего первого вице-премьера Николая Снопкова себе за девиз сделал. Туризм – приоритет пятилетки. Он так начал одно из писем ко мне, когда мы утверждали новый штат тех, кто будет заниматься туризмом. И оно у меня в голове осело.

Что собираемся придумать? Во-первых, все-таки запустить Гродненский аэропорт, чтобы туристы могли прибывать к нам. Уже заканчиваем ремонт взлетно-посадочной полосы и на следующие два года пятилетки будем оборудовать все навигационное оборудование, которое, к сожалению, было утрачено в последние несколько лет, а теперь оно будет.

Мы видим по потоку туристов. Я раньше думал, что железный занавес между нами и остальным так называемым цивилизованным миром, который у нас с запада закрылся, – теперь мы станем окраиной. С удивлением за эти годы увидел, что туристов увеличивается поток. Это в основном пока россияне, но и те, кто по безвизу прилетают в том числе.