«Хороший пример привёл Президент – Зимбабве». Как Беларусь будет продавать свои технологии, рассказал Новиков

Как на нашу жизнь повлияют тезисы главы государства? Почему важно понимать заданный трек на пятилетку и как прошел первый день ВНС?

Александр Новиков, председатель Гомельского районного исполнительного комитета, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII ВНС:

Мы в самом начале пути – учимся продавать полностью технологию, полностью продавать свой продукт. Не только, допустим, я произвожу трактор или комбайн, а Александр Михайлович, к примеру, выращивает кур или еще что-то. Мы идем сейчас по пути реализации именно технологий. Пришел клиент, говорит: мне надо то-то, то-то. И мы ему все предложили. Хороший пример Президент привел – Зимбабве. Когда мы вошли туда полностью со своей технологией и полностью научили агропромышленный комплекс от посева до уборки, как выращивать рожай, – только так. По-другому на сегодня экспортировать и продавать продукцию невозможно.