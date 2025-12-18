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«Хороший пример привёл Президент – Зимбабве». Как Беларусь будет продавать свои технологии, рассказал Новиков

18 декабря 2025 20:12
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Как на нашу жизнь повлияют тезисы главы государства? Почему важно понимать заданный трек на пятилетку и как прошел первый день ВНС?

Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

«Хороший пример привёл Президент – Зимбабве». Как Беларусь будет продавать свои технологии, рассказал Новиков-2

Александр Новиков, председатель Гомельского районного исполнительного комитета, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII ВНС:
Мы в самом начале пути – учимся продавать полностью технологию, полностью продавать свой продукт. Не только, допустим, я произвожу трактор или комбайн, а Александр Михайлович, к примеру, выращивает кур или еще что-то. Мы идем сейчас по пути реализации именно технологий. Пришел клиент, говорит: мне надо то-то, то-то. И мы ему все предложили. Хороший пример Президент привел – Зимбабве. Когда мы вошли туда полностью со своей технологией и полностью научили агропромышленный комплекс от посева до уборки, как выращивать рожай, – только так. По-другому на сегодня экспортировать и продавать продукцию невозможно. 

Юрий Караев сообщил, что в будущей пятилетке собираются запустить Гродненский аэропорт. Читайте здесь. 

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