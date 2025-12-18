Касинский: «Орешник» – это как снайперская винтовка, но большой дальности и большой разрушительной мощи

Как на нашу жизнь повлияют тезисы главы государства? Почему важно понимать заданный трек на пятилетку и как прошел первый день ВНС? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Как на нашу жизнь повлияют тезисы главы государства? Почему важно понимать заданный трек на пятилетку и как прошел первый день ВНС? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Леонид Касинский, помощник министра – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
На самом деле Главнокомандующий действительно осветил сенсационный факт, который ждали очень многие. И для многих это стало неожиданностью, судя по реакции западных СМИ и европейских различных государств.
Многие говорят, что это блеф, но мы не собираемся кого-то переубеждать или убеждать в этом. Это их право, их дело. Главное, что должны понимать те, кто нас не любит, – это то, что мы никому не угрожаем этим оружием. Это очередной фактор сдерживания, наша реакция на те действия, которые происходят вокруг нашей страны. Именно военные приготовления.
Комплекс «Орешник» можно сравнить со снайперской винтовкой, только большой дальности и большой разрушительной мощи.
Кирилл Казаков, СТВ:
Уже появилась карта, сколько «Орешник» летит от Минска до Киева – там минута с чем-то...
Леонид Касинский:
Буквально в секунды – и уже в сети были размещены эти кадры. Главный приоритет и одна из главных характеристик этого комплекса – это его практически неуязвимость для современных существующих в мире средств противовоздушной обороны. Но давайте сохранять интригу до конца – дальше будет больше.
Алена Сырова, СТВ:
Ого, то есть мы еще к чему-то готовимся? Или это зависит от наших партнеров?
Кирилл Казаков:
Президент же говорил, комплекс мобильный, то есть он передвигается по территории Беларуси и точного местонахождения никому...
Леонид Касинский:
В ходе несения боевого дежурства он способен осуществлять применение в очень короткое время и из любой точки.
Юрий Караев сообщил, что в будущей пятилетке собираются запустить Гродненский аэропорт.