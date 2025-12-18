Касинский: «Орешник» – это как снайперская винтовка, но большой дальности и большой разрушительной мощи

Как на нашу жизнь повлияют тезисы главы государства? Почему важно понимать заданный трек на пятилетку и как прошел первый день ВНС? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Леонид Касинский, помощник министра – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

На самом деле Главнокомандующий действительно осветил сенсационный факт, который ждали очень многие. И для многих это стало неожиданностью, судя по реакции западных СМИ и европейских различных государств.

Многие говорят, что это блеф, но мы не собираемся кого-то переубеждать или убеждать в этом. Это их право, их дело. Главное, что должны понимать те, кто нас не любит, – это то, что мы никому не угрожаем этим оружием. Это очередной фактор сдерживания, наша реакция на те действия, которые происходят вокруг нашей страны. Именно военные приготовления.

Комплекс «Орешник» можно сравнить со снайперской винтовкой, только большой дальности и большой разрушительной мощи.