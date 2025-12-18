Гигин: сбережение народа, справедливости, мира – главная тема, которая сегодня господствовала в Послании Президента

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Сбережение народа, невероятное уважение к матери, к материнскому труду, к женщине – это тема патриотизма. Патриотизм в поступках проявляется. И об этом говорил Президент. Не должно быть никакого иждивенчества. Нужен труд. И не надо бояться труда. И вот эта тема сбережения народа, труда, справедливости, мира – она главная, которая сегодня господствовала в послании Президента.