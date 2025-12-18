Гигин о Послании Лукашенко к белорусскому народу и парламенту на ВНС: это направленность в будущее

Григорий Азаренок, СТВ:

Знаете, что интересно? Пятилетка, рубеж. Подводятся итоги. Положительные итоги Батька подводил минуты 2-3. Есть успехи здесь, здесь, здесь. А теперь давайте о проблемах. И очень так предметно и жестко разобрал в деталях.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Я бы не сказал, что о проблемах, скорее о задачах. Вы правильно подчеркнули, не было такой акцентуации внимания только вот к успехам. Сегодня часто Трамп звучал. У него есть такая манера, присущая Президенту США, когда он говорит: «Абсолютно блестящие, невероятные, потрясающие результаты! Лучшее правительство в мире! Это лучший министр, которого вы могли бы только представить. И буквально за последнее время мы добились». Это не стиль нашего Президента.

Глава государства сказал, например: «Как было не отметить рекордный урожай, который получили в очень сложных погодных условиях?» Конечно, это было отмечено. Но и проблемы. Мы знаем, как Президент может разбирать проблемы с конкретными выводами. И сегодня это прозвучало там, в финале. Дай бог, чтобы только никого не посадили при таком разборе. Глава государства смотрел в будущее. Я бы вообще в целом определил это Послание – это направленность будущее. Он уже все говорил: это не нам надо, следующим поколениям, не прошлым надо думать там, разрешая те же конфликты, а о будущем надо думать. И это было послание о будущем. И те задачи, которые он определял, – это как раз таки были задачи на то, чего должна достигнуть Беларусь, куда она должна двигаться. Да, решая проблемы, да, преодолевая препятствия, но вот куда? Какова наша цель? Вот об этом говорил Президент.

