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Какие тренды Президент задал в своём Послании? Рассказал Алексей Авдонин

18 декабря 2025 21:25
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Следят за тем, как принимаются важные решения и освещают ход Всебелорусского народного собрания около 450 представителей белорусской и зарубежной прессы. Тезисы, прозвучавшие в Послании Президента народу и парламенту, обсуждаем в выездной студии СТВ во Дворце Республики.

Екатерина Забенько пообщалась с председателем правления Белорусского общества «Знание».

Екатерина Забенько, СТВ: 
Какие тренды Президент задал в своем Послании, стратегические и тактические, на ваш взгляд?

Какие тренды Президент задал в своём Послании? Рассказал Алексей Авдонин-2

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
В первую очередь мы четко видели, что Президент коснулся такого среза, анализа по прошедшей пятилетке, по экономике, что в это непростое время, когда в 2020 году локдауны, ковид, потом санкции, потом падение темпов экономического роста глобальных... И в этих условиях мы достаточно уверенно развивались, выдерживали высокие темпы повышения реальной заработной платы при относительно низких показателях инфляции и достаточно высоких темпах роста ВВП.

И, конечно же, сейчас, к завершению 2025 года, мы можем полностью сказать, что этот этап мы прошли крайне уверенно. Это большая заслуга главы государства, что он в это непростое время, в эту непростую пятилетку смог Беларусь провести очень тонко по этому тонкому льду и вывести к ситуации, когда мы занимаем крайне выгодные позиции, и переговорные позиции.

С нами ведут на серьезном уровне переговоры Соединенные Штаты Америки. Мы не ввязались ни в какой конфликт в Восточной Европе, нас не смогли втянуть в конфронтацию с Украиной либо с другими соседями нашими. На приграничье. И одновременно мы смогли активно развивать отношения в рамках интеграционных объединений ШОС, БРИКС. И сейчас, когда мы подходим к завершению 2025 года и рассматриваем программу развития на ближайшие 5 лет, до 2030 года, мы прекрасно понимаем, что у нас очень сильные позиции.

Подробности смотрите в видео.

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