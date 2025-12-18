Чёткие посылы, которые касаются каждого – Кочанова о Послании Президента

Участниками второго заседания VII Всебелорусского народного собрания стали почти 1 200 делегатов. Они представляют все регионы страны – от крупных городов до небольших райцентров и поселков, а также разные возрастные и профессиональные группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завтра им предстоит коллегиально утвердить программу социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. Это детально проработанный и фактически пошаговый план нашего развития на пятилетку. Принятие этой, по сути, дорожной карты станет для каждого главным итогом ВНС.

Ну а сегодня делегаты Всебелорусского народного собрания делятся с нашими корреспондентами своими комментариями и впечатлениями о Послании Президента народу и Парламенту. Читайте здесь.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Великолепное, на мой взгляд, выступление было у главы государства. Я думаю, что это оценили и все, кто присутствовал, не только делегаты Всебелорусского народного собрания и приглашенные, которые присутствовали в зале, но и все, кто мог в прямом эфире слушать нашего Президента.

Прежде всего я хотела бы отметить то, с чего начал Александр Григорьевич. Несмотря на такую сложную ситуацию в мире... И, как правило, все в ожидании были того, что будет именно начало из той международной обстановки, которая складывается. Потому что потом, как мы услышали, в вопросах звучали именно эти посылы. Мир, как сегодня будут развиваться события, которые происходят в наших соседних странах.

Александр Григорьевич очень мудро начал с того, что прежде всего – экономика. Будет сильная экономика – мы сможем не только реализовать все социальные программы и задачи, которые стоят перед нашим государством, потому что мы социально ориентированное государство. На это он сегодня еще раз сделал акцент, что будет именно такая политическая структура нашего государства. Но это еще и возможность сохранить суверенитет и независимость нашей страны. Это очень важно.

И понятно, что сегодня, когда он говорил о промышленности, о сельском хозяйстве, он ставил абсолютно четкие, понятные задачи о транспортном обеспечении, о развитии сильных регионов, как достичь того, чтобы регионы были сильные, что нужно сделать. Но вместе с тем, ставя конкретные задачи для развития нашей страны, были четкие посылы, которые касаются каждого человека.

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