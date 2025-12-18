Субботин: в Беларуси надо возрождать потерянные компетенции

Как на нашу жизнь повлияют тезисы главы государства? Почему важно понимать заданный трек на пятилетку и как прошел первый день ВНС?

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома, делегат VII ВНС:

Мы 9,5 миллиарда по этому году имеем экспорта. Президент совершенно верно подметил, что надо зарабатывать на том, что у нас есть и что мы умеем. Или умели, но теряем по каким-то причинам компетенции. Надо возрождать и на этом зарабатывать.

Понятно, лен. Вы были на льнокомбинате. Он у нас самый большой в Европе. Это наследие наше советское, но он модернизирован уже в наше время. И там мощнейшие цеха, заводы. Более того, мы на базе льнокомбината делаем целую структуру, которая уже эффективно работает. Два льнозавода подсоединили к нему. И подсоединили несколько предприятий, которые шьют уже из той ткани, чтобы не ткань продавать, а готовые вещи. «Знамя индустриализации», «Витебчанка» витебская. А это порядка 350 швей уже работают, плюс у них есть свой в Орше.

Когда-то по поручению Президента было передано от Управделами на льнокомбинат – фабрика художественных промыслов. И вот уже получается такая грамотная структура, которая заканчивается даже не пиджаком, а заканчивается сетью магазинов. Один бренд – это «Да Дому», «Поле кветак». Это все реализуется продукция льнокомбината. Кстати, во вторник мы будем в Смоленске открывать белорусский «Да Дому» с комплексом всех товаров, которые мы производим – от Гродненщины до Витебщины.