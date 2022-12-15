Готов ли Минск к Играм стран СНГ? Интервью с заместителем председателя Мингорисполкома

До Нового года осталось несколько недель. Какие добрые, нужные и перспективные начинания получили путевку в жизнь в 2022-м? На эти вопросы ответили главы администраций районов Минска в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Одно из популярных мест для лыжников в Минске – это трасса в Веснянке. Именно туда мы решили отправиться, чтобы записать интервью с заместителем председателя Мингорисполкома. Я считаю, что это идеальное место, чтобы итоги года подвести, что касается спортивной инфраструктуры, рассказать подробнее минчанам в преддверии Нового года. Какие перспективы у таких мест для отдыха и занятий спортом в нашем городе?

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Начиная с лыжероллерной трассы, она так или иначе является центральным местом для организации катания на лыжах. Трасса пятикилометровая. Она готова для проведения соревнований и для индивидуальных катаний. Что касается по городу, прошлогодний опыт мы взяли на вооружение, чтобы готовить такие трассы как можно ближе к микрорайонам, к людям. Все-таки очень много желающих хотят просто выйти из дома с лыжами, покататься недалеко от дома, в парке, в хорошем месте, где для этого есть условия. В связи с этим в этом году мы подготовили порядка 12 таких мест. Екатерина Забенько:

12 мест – это те, которые именно со снежными пушками, с искусственным снегом? Артем Цуран:

Где предполагается наличие искусственного снега. В основном это те трассы, на которых мы организовываем массовые катания и спортивные соревнования. Это Веснянка, возле «Чижовка-Арены» – основные трассы. Помимо них практически в каждом районе будет еще трасса с искусственным снегом. То место, где мы стоим, может быть со снегом при определенных условиях до конца марта. Помимо снежных забав ледовые забавы. Мы говорим о хоккейных коробках открытых, которые мы заливаем, как правило, возле учреждений образования. Таких в этом году у нас почти 60 площадок.

Екатерина Забенько:

Мы готовимся к масштабному спортивному форуму в 2023 году – Игры стран СНГ. Достаточно ли у нас спортивной инфраструктуры? Что-то мы будем новое достраивать, создавать для этого мероприятия? Артем Цуран:

Минск, как и вся Беларусь, получил достаточно большой опыт в проведении крупных международных соревнований. Если мы возьмем II Европейские игры, мы практически всю свою городскую спортивную базу так или иначе подготовили к таким крупным соревнованиям. Что касается II Игр СНГ, в городе планируется проведение 7 видов спорта. В отличие от предыдущих соревнований, будут задействованы площадки и наших регионов. Городские объекты обкатаны к проведению игр на ряде других крупных международных форумах и соревнованиях, поэтому мы особых проблем с проведением не видим. Заселим всех спортсменов, накормим, доставим до мест соревнований. Останется только пригласить болельщиков, поэтому, думаю, в отношении городских объектов спортивных проблем особых не испытаем. Екатерина Забенько:

Говоря об итогах года, строительных в том числе. Много появилось новых важных объектов в 2022 году: и социальных, и медицинских, и спортивных. Многие из них были открыты ко Дню Октябрьской революции. С легкой руки Президента этот праздник стал днем подарков для минчан. Почему важно в этот день не нарушать такую традицию?

Артем Цуран:

Большинство наших жителей – выходцы Советского Союза. Они прекрасно помнят, какое это было настроение на 7 ноября, как люди с удовольствием шли и на крупные массовые мероприятия, и на парады, и на демонстрации, а сейчас мы проводим одно из крупных массовых мероприятий – это возложение цветов к памятнику Ленина общественностью города. А дарить объекты к этому времени – такая традиция была с советских времен. Строительный цикл заканчивается именно под конец года. В соответствии с посылом Президента, так или иначе подводим к тому, чтобы объект был готов и введен в эксплуатацию. В этом году мы много объектов ввели социальной инфраструктуры. Это и учреждения образования, мы ввели 2 большие поликлиники в Партизанском и Московском районах, несколько дошкольных учреждений после капитального ремонта, новые учреждения дошкольного образования появились в Первомайском районе. Поэтому эту традицию не забываем. И к другим светлым праздникам. В рамках акции «Наши дети» мы городом тоже готовим несколько крупных подарков в виде учреждений дошкольного образования, которые наши детишки получат в ходе этой акции. Екатерина Забенько:

Религиозным объектам тоже огромное внимание. К 7 ноября состоялось воздвижение крестов и куполов в храме Благовещения Богородицы. Вы там также присутствовали. Насколько важны такие объекты для минчан, для белорусов в целом? Важно ли уделять этому такое большое внимание?