Муковозчик: ВНС – точный слепок нашего общества. Красивое, достойное, годное

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «Сб. Беларусь сегодня»:

Вчера, в день открытия VII Всебелорусского народного собрания, наблюдая за тем, как уверенно и неторопливо столичный Дворец Республики заполняется делегатами и приглашенными, я подумал вот о чем. Если задаться целью поручить искусственному интеллекту составить точный усредненный портрет белоруса или белоруски, то трудно было бы найти лучший набор исходных данных.

Я смотрел с балкона и видел все слои взрослого населения нашей страны, от молодежи до ветеранов. Людей всех занятий, всех профессий, всех сфер деятельности, всех областей жизни Беларуси. Там были представлены и гражданские активисты, и высшее чиновничество, и наши законодатели, начиная от местных Советов депутатов, и судейский корпус – все ветви власти и все слои общества.

Причем даже мужчин и женщин, на первый взгляд, во Дворце Республики было примерно поровну. Потом, присмотревшись, понял: нет, мужчин все же немножко больше. Зато наши женщины – ярче.

Иначе говоря, Всебелорусское народное собрание – это, бесспорно, высший представительный орган белорусского народовластия. Но говоря словами попроще, в то же самое время это весьма точный слепок нашего с вами общества. Какое оно есть – такое и ВНС. Красивое. Достойное. Годное.