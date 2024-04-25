Лукашенко заявил, что враждебность НАТО по отношению к Беларуси растёт

Всебелорусское народное собрание продолжает работу в Минске. Сегодня, 25 апреля, делегатам предстоит принять первое в новом конституционном статусе решение об утверждении важнейших документов – Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открывая заседание, председатель ВНС Александр Лукашенко охарактеризовал военно-политическую ситуацию в регионе. Факты свидетельствуют о том, что враждебность НАТО по отношению к Беларуси растет. Наращивание воинского контингента у наших рубежей – а речь о группировке в 90 тысяч человек и 15 тысячах единиц техники – происходит под прикрытием учений, нужными якобы для защиты от врагов в лице Беларуси и России.
Президент констатировал: западным элитам удалось вылепить этот образ из наших стран, но он не соответствует действительности. Нам не нужна эскалация, к которой нас пытаются подтолкнуть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Образ врага в лице Москвы и Минска американцам удалось сформировать, Вашингтон поступательно продавливает агрессивные нарративы в адрес белорусского и российского государств, повышая градус враждебности блока НАТО на нашем направлении. Расширением Североатлантического союза, принявшего в состав Финляндию и Швецию, Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг Российской Федерации пояс недружественных государств. На очереди вступления в Альянс другие страны Европы. Цель известна. По замыслу, на этой линии все должно полыхать.
Вы должны знать, что с прошлого года в разы увеличилась интенсивность разведывательной авиации объединенных Вооруженных сил НАТО. В среднем это 40-50 самолето-вылетов в неделю. Мы фиксируем в реальном режиме. Все это происходит на фоне высокой военной активности. Из года в год увеличивается количество мероприятий оперативной и боевой подготовки на территории Польши и Прибалтийских государств. К настоящему времени на территории Польши и стран Балтии завершена модернизация пяти аэродромов, двух военно-морских баз, а также шести крупнейших полигонов. В Польше введен в эксплуатацию комплекс тылового и технического обеспечения. То есть созданы условия для оснащения вооружением и материальными средствами бронетанковой боевой бригадной группы сухопутных войск США.
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