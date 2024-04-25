Лукашенко заявил, что враждебность НАТО по отношению к Беларуси растёт

Всебелорусское народное собрание продолжает работу в Минске. Сегодня, 25 апреля, делегатам предстоит принять первое в новом конституционном статусе решение об утверждении важнейших документов – Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывая заседание, председатель ВНС Александр Лукашенко охарактеризовал военно-политическую ситуацию в регионе. Факты свидетельствуют о том, что враждебность НАТО по отношению к Беларуси растет. Наращивание воинского контингента у наших рубежей – а речь о группировке в 90 тысяч человек и 15 тысячах единиц техники – происходит под прикрытием учений, нужными якобы для защиты от врагов в лице Беларуси и России. Президент констатировал: западным элитам удалось вылепить этот образ из наших стран, но он не соответствует действительности. Нам не нужна эскалация, к которой нас пытаются подтолкнуть.